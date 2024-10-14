比黃色小鴨還大！高雄萬聖節「巨型南瓜燈光秀」點亮凹子底公園

▲2024高雄萬聖節活動將於凹子底公園舉辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

2024年高雄萬聖節活動即將於25日熱鬧登場，鼓山區凹子底公園活動周邊路段將布置路燈旗，營造萬聖節的歡樂氣氛。教育局表示，今年將有全台最大，比黃色小鴨更高的「巨型南瓜」炫麗現身，還有「南瓜雷射燈光秀」、以及百米壯觀「南瓜燈海」等，將點亮2024年高雄萬聖節。

教育局指出，今年的高雄萬聖節共有6大驚奇亮點，其中備受矚目的是，有全台最大南瓜雷射燈光秀，屆時凹子底公園將展示比黃色小鴨還高的巨型南瓜，並伴隨壯觀的雷射燈光秀，帶來震撼的視覺享受，展示時間為10月25日至11月3日，每晚7點至9點。

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其次，公園將有超過百米南瓜燈海，與小朋友創作的南瓜鬼燈共同展出，成為最受矚目的可愛亮點。展示時間為10月25日至11月3日，每晚6點至9點。此外，凹子底公園周邊將設置大量打卡點，讓市民朋友、親子們可以拍照留念，紀錄這個充滿奇趣與歡樂的節日。

再來是萬聖節超應景的遊街派對，教育局與小公視口袋小子皮擦、水果奶奶和妖果小學的小妖怪們合作，邀請高雄當地50多位表演者和溜冰國手組成華麗表演團隊，提供數千支螢光棒與市民同樂。同時還加上澳洲表演團隊增添國際表演藝術之美，10月26日晚間6點為市民帶來精彩的萬聖節遊行表演。

▲2024高雄萬聖節有六大亮點，適合親子同樂。（圖／記者許宥孺翻攝）

而小朋友最喜愛的舞台表演也不可少，教育局準備一系列的舞台表演將持續上演，還有小公視的「水果冰淇淋」、「動滋達滋森之島」等節目主持人，都將現身舞台，帶來豐富多元的娛樂享受。舞台演出將於10月26日、27日及11月2日、3日進行，演出時間為下午3點至晚間6點。

此外，教育局也規劃了萬聖節街頭塗鴉，由小公視及特公盟聯手打造，民眾可參加萬聖街頭塗鴉活動展示創意，與大家一起共慶節日。塗鴉將於10月27日下午3點30分至晚間6點30分辦理。

活動最不可缺少的市集當然也有，萬聖節南瓜市集提供各式萬聖節特色商品及美食，讓大家在逛街的同時享受節日的快樂。市集時間為10月26日下午2點至晚間9點、10月27日下午2點至晚間8點，以及11月2日下午3點至晚間9點，11月3日下午3點至晚間9點。