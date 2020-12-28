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墨江哈尼／埔且寨長街宴吃到飽　十月節盪鞦韆迎福氣

▲白弘支系的埔且寨是墨江少數保留「十月節」長街宴的族群之一。（圖／記者魏有德攝）

▲白弘支系的埔且寨是墨江少數保留「十月節」長街宴的族群之一。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／雲南墨江報導

生活在墨江的哈尼族人有9個不同的支系，各支系在民俗文化上也會產生一些差異。其中，白弘支系的埔且寨是墨江少數保留「十月節」長街宴的族群之一。長街宴顧名思義便是在村寨中，家家戶戶在主要幹道上擺出家裡最豐盛的菜餚，形成一種像流水席一樣的餐會，配上哈尼族人釀製的米酒，慶祝屬於他們傳統意義上的新年。

▲十月節如同哈尼族的嘉年華會，近年也有不少遊客專程體驗。（圖／記者魏有德攝）

▲十月節就像哈尼族的嘉年華會，族人搭配鑼鼓唱歌跳舞。（圖／記者魏有德攝）

根據哈尼族曆法，哈尼族人將每年農曆10月第一個屬龍的日子定為新年的開始，也就是哈尼族的大年初一，整個「十月節」就如同漢人的農曆過年般熱鬧。十月節期間，村寨內會豎起高達3層樓的大型鞦韆，不僅是小孩年節娛樂玩耍的好場地，大人也會站在鞦韆上盪上一回，代表著迎接來年的福氣。

▲村寨裡的家家戶戶將自己最拿手的料理端上長街宴。（圖／記者魏有德攝）

▲村寨裡的家家戶戶將自己最拿手的料理端上長街宴。（圖／記者魏有德攝）

此外，十月節的重頭戲便是類似台灣流水席的長街宴，家家戶戶要把一整年的收獲製成美味的菜餚，在村寨裡的主要幹道上連成超長的宴席，分享給鄰居及外地歸鄉的遊子或客人。舉辦長街宴的埔且寨是墨江少數仍完整保留長街宴習俗的地方之一，當地60多戶居民，從前一天開始殺豬宰雞，得準備到「大年初一」中午，才會在長老的帶頭下，正式開始享用。

▲哈尼族人過十月節會在村寨裡搭起鞦韆。（圖／記者魏有德攝）

▲哈尼族人過十月節會在村寨裡搭起鞦韆。（圖／記者魏有德攝）

埔且寨竜賓村支書李景啟表示，長街宴在以前是有極為重要的意義，一戶僅能有一個人代表參加，通常都是戶長，而且，在傳統習俗中，女性不能上桌，「主要是商討明年村子裡的大計方針，是帶有議事的效果。」

李景啟提到，隨著經濟變好，長街宴從傳統的席地而坐，以芭蕉葉盛食，演變到現在的長桌、碗筷，「不僅是現代化進步的象徵，也反映出族人的生活條件改善了，生活習慣也像居住在城市裡的漢族一樣。」

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