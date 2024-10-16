清境火把節10／25、26登場　白族紮染蝴蝶圖騰擔綱活動主視覺

▲清境年度盛典「火把節」月底登場，白族紮染蝴蝶為今年活動主視覺。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

素為仁愛鄉清境地區特有的滇緬族群新年文化慶典「清境火把節」，今年將在10月25日、26日登場，也是連續第18年舉辦，並以「白族紮染」和「蝴蝶圖騰」做為活動主視覺，以白、藍色分別代表光明純潔和希望真摯，以蝴蝶象徵美麗、愛情與自由，更有多子多孫多福氣的寓意。

縣長許淑華指出，南投有多元且豐富的文化底蘊，縣府持續支持各民族或族群的文化慶典傳承；火把節即源自大陸西南少數民族的傳統節慶，融入薪火相傳、感念祖先等意涵，從雲南流傳到清境後，成為滇緬族群珍惜傳統、飲水思源、重現老家慶典習俗的代表性活動。

縣府觀光處和清境農場指出，每年火把節的主視覺都會以雲南各少數族群族的傳統圖騰亮像，今年是一隻翩翩起舞的彩繪蝴蝶，屬大理紮染（白族）的傳統藝術；圖騰四邊許多小蝴蝶頭部朝向中心，象徵「萬蝶朝宗｣，宛如錢幣的繡球花造型象徵財富，蝴蝶與繡球花串接連綿而成的「花碟盤長｣，則寓意長生不老和靈魂不死，再加上「下關風、上關花、蒼山雪、洱海月｣等「風花雪月｣元素，充分表現豐富的山水特色。

觀光處表示，清境火把節活動地點為南投縣仁愛鄉清境國小，除安排豐富的文化歌舞表演，還有趕街市集展售特色文創小物及在地特色美食品嘗，另配合針對周邊景點推出「南投好好玩」限時優惠：從18日至31日，凡購買清境相關套票，於結帳時輸入折扣碼「Qingjing」，即可享9折優惠，詳情請見「南投好好玩」網站： https://lihi.cc/CgFhs ；觀光處也提供旅行攻略文章，邀請國人一起深度探索清境的美景與魅力。