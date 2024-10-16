　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

運動部轄下「1署6司3法人」　拼明年掛牌！行政院會明拍板

▲▼鄭麗君主持「體育暨運動發展部」諮詢小組會議。（圖／行政院提供）

▲鄭麗君主持「體育暨運動發展部」諮詢小組會議。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

為了落實總統賴清德全民運動的政見，行政院積極運作新部會的設立，經3次諮委會議後，確定將以「運動部」為名稱進行籌備，象徵求新求變、彰顯新時代對於體育、運動的看法，行政院預計於明（17日）院會通過，未來運動部組織架構將有「1署6司3法人」的編制，院會通過後接著爭取立院支持，力拼明年掛牌成立。

對於此次運動部的籌設，行政院政委史哲表示，這幾年行政院都有組改、成立新部會，也有反省新部會成立籌設的過程相當重要，任務定位要在籌設時就清晰明朗，未來運作才不會有問題，也因此這次運動部的籌備過程更為謹慎、縝密。

「體育部、運動部看似兩字之差，但其實是一個非常大的步伐。」史哲說，諮委們對於「運動部」的堅持，讓他感到意外，也象徵大家希望求新求變的期許，反映在大家希望在名稱上能彰顯新時代對於體育、運動的看法。

史哲進一步說明，過去講「體育」，跟教育有比較大的關聯，一個新部會的成立就怕部會越多分工越不清楚，未來體育課的游泳池、PU跑道設施仍由教育部國教署新設的「體育設施組」管理，至於體育班的教學、課程等軟體部分，就歸運動部負責。

史哲表示，大家都想要走出「教育」的範疇，過去的體育是在教育體系中，體育班則是把體育事項獨立起來，但現在大家期待運動部不只是這樣。「運動部」的名稱，揭示了除了既有競技運動主軸外，還包括全民運動、運動產業、運動外交，這些確實在過去大家的感受中，是體育署著墨較少的。

史哲指出，運動部的第一項任務就是全民運動，「全民運動競技化、競技運動全民化」，諮委開會過程中也有提到對體育班養成的反省，很多國外選手的養成沒有像台灣花那麼多時間，常發現台灣把競技運動變成非常高強度的養成過程，是不是也有反省的地方？全民運動象徵，運動選手的產生廣度能更高，能來自社區、來自教育，而不是競技場域。

史哲說，運動部的成立牽涉到《行政院組織法》、《行政院組織基準法》、《教育部組織法》、《體育部組織法》、《行政法人設置條例》、《國家運動訓練中心設置條例以及國家運動科學中心設置條例》、《運動部組織法》、《運動部全民運動署組織法》以及廢除《體育部組織法》等，共9項修法作業要進行。

至於運動部的組織架構方面，將設有全民運動署以及國際事務司、競技運動司、產業及科技司、設施規劃司、綜合規劃司、適應運動司，還有國家運動產業發展中心、國家運動科學中心、國家運動訓練中心等3個法人。

▲▼鄭麗君主持「體育暨運動發展部」諮詢小組會議。（圖／行政院提供）

ET快訊
抽中賺逾2萬！3檔抽籤股明起申購
2波東北季風襲台！周六涼颼颼　「降溫轉雨範圍」一次看
全台首例！　打嗎啡助脫困
快訊／大逆轉！教育局宣布高雄狼師解聘
南極驚見「異世界傳送門」　科學家親揭真相：不罕見
快訊／土耳其規模6.1極淺層強震　民眾慌逃畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張韶涵等藝人轉貼中共軍演　陸委會：為個人私利「淪為統戰棋子」

葉元之嗆有種來板橋選　許智傑：是在嘲諷柯志恩？

王世堅籲啟動勞保改革社會對話　賴清德：會持續面對

賴清德下指導棋升級全民運動署？　行政院澄清：討論皆由下而上

高雄獲永續城市5大獎　奪「最佳首長信任獎」陳其邁感謝市民

30年前找詹宏達寫《春天的花蕊》　羅文嘉清唱：史上最棒選戰歌！

運動部轄下「1署6司3法人」　拼明年掛牌！行政院會明拍板

新北環狀線拚年底全線復駛！中工遭疑卸責　捷運局：已請第三方調查

賴清德推動人工智慧島　「讓年輕世代運用AI放大自己的能力」

黃偉哲駁力暘弊案怒斥「惡質」　黃國昌酸：吃到立院民進黨團口水？

母女分別問爸穿搭好不好看　敷衍回應→高八度稱讚可愛

【濾了個寂寞】用了4年的空氣清淨機拆開看 才發現濾網包裝根本沒拆QQ

【獅子睡午覺】爽躺床各種翻身 起床發現鬃毛炸開一臉懵XD

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

貨輪靠泊基隆港撞岸上橋式機　眾人前「整座翻倒」3億沒了

找到婚前時瘦老婆的影片　重溫當時相同穿搭尪笑翻

釘書機冷知識大會考！　台語名、製造年份難倒大家

郭雪芙認斷聯宋米秦「很難再連絡」！　憂金鐘出糗：想盡辦法趕快下台XD

郭雪芙聽「男友」噗笑　自嘲在深山還會被拍XD

張韶涵等藝人轉貼中共軍演　陸委會：為個人私利「淪為統戰棋子」

葉元之嗆有種來板橋選　許智傑：是在嘲諷柯志恩？

王世堅籲啟動勞保改革社會對話　賴清德：會持續面對

賴清德下指導棋升級全民運動署？　行政院澄清：討論皆由下而上

高雄獲永續城市5大獎　奪「最佳首長信任獎」陳其邁感謝市民

30年前找詹宏達寫《春天的花蕊》　羅文嘉清唱：史上最棒選戰歌！

運動部轄下「1署6司3法人」　拼明年掛牌！行政院會明拍板

新北環狀線拚年底全線復駛！中工遭疑卸責　捷運局：已請第三方調查

賴清德推動人工智慧島　「讓年輕世代運用AI放大自己的能力」

黃偉哲駁力暘弊案怒斥「惡質」　黃國昌酸：吃到立院民進黨團口水？

點名柯文哲涉收京華城3到4億元　民眾黨告鍾小平誹謗北院首開庭

議長之子造謠立委「性侵女助理」　拒認罪甩鍋：網軍擅作主張

獨家／SWAG正妹直播主揭內幕！　「賣染血棉條還被要求給尿」價碼曝光

抽中賺逾2萬！3檔抽籤股明起申購　瓶蓋股宏全最甜

「白晝之夜」大安森林公園登場！變裝遊行、百場活動、交管一次看

一天打3份工養家！32歲外送員「工作12.5小時」　過勞心臟病發猝死

快訊／高雄狼師騷擾女學生反「升官」挨轟　教育局逆轉宣布解聘

富邦大董蔡明忠再送5000張金控股票　連2年同一天做善事

馬鈴薯脆片取代海鮮丼的米飯　星廚林明健新餐廳翻玩日台美食

全球智慧型手機市場「連5季成長」！IDC：Q3出貨量達3.16億支

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

政治熱門新聞

朱學恒與鍾沛君談和解過程不道歉　律師竟嗆鍾「以為在玩瑪利歐？」

綠委列9藍委罷免名單　沈富雄轟：大錯特錯！

2030綠電需求400億度　郭智輝：菲國蓋電廠送電回台

神祕「黑衣部隊」副中隊長現身

「謝國樑200」換民眾黨退選？　謝立功鄭重回應了

海基會盼送梅花鹿給對岸　取名：和和平平

柯文哲真收沈慶京1500萬？　郝龍斌這樣說

曝「3大鐵證」直指柯文哲收賄　律師分析：最重無期徒刑

罷免潮來了？　綠委列9藍委危險名單：罷掉綠營就選得上

即／蔡英文抵達羅浮宮：深化與法國的夥伴關係

快訊／藍營退將赴港起立聽中國國歌　國防部砍退俸

退將赴港遭砍退俸　朱立倫：相信臧幼俠忠於國家

北市稱拾荒者領不到補助是中央問題　洪申翰打臉：去街上看看很難？

首公開露面！陳重文暴瘦40公斤

更多熱門

相關新聞

賴清德下指導棋升級全民運動署？　行政院澄清

賴清德下指導棋升級全民運動署？　行政院澄清

為落實總統賴清德全民運動的政見，行政院17日院會將通過成立「運動部」所需的相關9項修法，組織架構將為「1署6司編制3法人」，後續爭取立院支持，力拼明年掛牌成立。針對周刊報導指總統賴清德下指導棋，行政院發言人李慧芝澄清，每一個討論都是由下往上，讀者的爆料並不了解全部的討論過程。

資深村里長明年恐領不到慰勞金　藍委卡預算還關切行政院想加碼

資深村里長明年恐領不到慰勞金　藍委卡預算還關切行政院想加碼

朝野僵局傳政院已備好腹案　吳思瑤：只要坐下來談就一定有解方

朝野僵局傳政院已備好腹案　吳思瑤：只要坐下來談就一定有解方

財劃法修法黃珊珊籲提政院版　卓榮泰：現行版本是最好版本

財劃法修法黃珊珊籲提政院版　卓榮泰：現行版本是最好版本

藍白恐再擋總預算案？　民進黨團喊話：別只搞政爭不顧民生

藍白恐再擋總預算案？　民進黨團喊話：別只搞政爭不顧民生

關鍵字：

運動部行政院

讀者迴響

熱門新聞

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

畫面曝！齊廷洹怒丟鐘點費走人...女承辦緊追道歉

「學霸網紅」身世擁台北最大礦場　不倫大23歲姨丈留鹹濕筆記

學霸網紅不倫「大23歲」姨丈　身分曝光是表特板美女

女師被「包腿8+9高中生」迷倒　對嗆網後急關IG

一堆人答錯！為何布丁總是「3個一組賣」　答案讓爸爸們哭了

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

汪建民女友認了「想過跟他一起走」

《不熙娣》班底幫網紅出櫃小S撂重話LET IT GO！

網紅「摩鐵激戰」大23歲姨丈13次　性愛筆記曝光

齊柏林兒子被酸靠爸　鍾東錦怒了

34歲男遭自強號撞輾亡　絕命7分鐘來不及救

爸爸催添丁「蕭敬騰拒絕生小孩」！1原因曝光

賈永婕101代言人！進立院喝百元礦泉水　揹12萬元名牌包

更多

最夯影音

更多

母女分別問爸穿搭好不好看　敷衍回應→高八度稱讚可愛

【濾了個寂寞】用了4年的空氣清淨機拆開看 才發現濾網包裝根本沒拆QQ

【獅子睡午覺】爽躺床各種翻身 起床發現鬃毛炸開一臉懵XD

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面