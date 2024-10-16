運動部轄下「1署6司3法人」　拼明年掛牌！行政院會明拍板

▲鄭麗君主持「體育暨運動發展部」諮詢小組會議。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

為了落實總統賴清德全民運動的政見，行政院積極運作新部會的設立，經3次諮委會議後，確定將以「運動部」為名稱進行籌備，象徵求新求變、彰顯新時代對於體育、運動的看法，行政院預計於明（17日）院會通過，未來運動部組織架構將有「1署6司3法人」的編制，院會通過後接著爭取立院支持，力拼明年掛牌成立。

對於此次運動部的籌設，行政院政委史哲表示，這幾年行政院都有組改、成立新部會，也有反省新部會成立籌設的過程相當重要，任務定位要在籌設時就清晰明朗，未來運作才不會有問題，也因此這次運動部的籌備過程更為謹慎、縝密。

「體育部、運動部看似兩字之差，但其實是一個非常大的步伐。」史哲說，諮委們對於「運動部」的堅持，讓他感到意外，也象徵大家希望求新求變的期許，反映在大家希望在名稱上能彰顯新時代對於體育、運動的看法。

史哲進一步說明，過去講「體育」，跟教育有比較大的關聯，一個新部會的成立就怕部會越多分工越不清楚，未來體育課的游泳池、PU跑道設施仍由教育部國教署新設的「體育設施組」管理，至於體育班的教學、課程等軟體部分，就歸運動部負責。

史哲表示，大家都想要走出「教育」的範疇，過去的體育是在教育體系中，體育班則是把體育事項獨立起來，但現在大家期待運動部不只是這樣。「運動部」的名稱，揭示了除了既有競技運動主軸外，還包括全民運動、運動產業、運動外交，這些確實在過去大家的感受中，是體育署著墨較少的。

史哲指出，運動部的第一項任務就是全民運動，「全民運動競技化、競技運動全民化」，諮委開會過程中也有提到對體育班養成的反省，很多國外選手的養成沒有像台灣花那麼多時間，常發現台灣把競技運動變成非常高強度的養成過程，是不是也有反省的地方？全民運動象徵，運動選手的產生廣度能更高，能來自社區、來自教育，而不是競技場域。

史哲說，運動部的成立牽涉到《行政院組織法》、《行政院組織基準法》、《教育部組織法》、《體育部組織法》、《行政法人設置條例》、《國家運動訓練中心設置條例以及國家運動科學中心設置條例》、《運動部組織法》、《運動部全民運動署組織法》以及廢除《體育部組織法》等，共9項修法作業要進行。

至於運動部的組織架構方面，將設有全民運動署以及國際事務司、競技運動司、產業及科技司、設施規劃司、綜合規劃司、適應運動司，還有國家運動產業發展中心、國家運動科學中心、國家運動訓練中心等3個法人。