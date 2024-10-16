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巡迴演出金門站！吳兆南相聲社25周年《別來吳恙》　卡司陣容曝光

▲▼ 吳兆南相聲劇藝社 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲【吳兆南相聲劇藝社】創社二十五周年巡迴公演《別來吳恙》。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

吳兆南相聲劇藝社創社二十五周年巡迴公演《別來吳恙》，金門站將於10月18日、19日於金門文化局演藝廳開演。金門縣文化局局長呂坤和指出，吳兆南相聲劇藝社的演出融合了傳統與現代的藝術精髓，內容豐富多樣，無論是幽默風趣的段子還是充滿情感的表達，都將帶給觀眾無限的歡樂與回憶。

社長劉增鍇指出，這次演出將有劉增鍇、劉士民、劉爾金、黃嘉千、王一明等五位老師帶領九位年輕的女生參加。其中劉士民本名劉越逖，是資深影視演員，民國七十年代在【金門文化團】服役時開啟了迄今四十多年的相聲生涯，再度回到金門將帶來一段《金非昔比》，在笑料中說出眼見金門的變化。

劉增鍇說，劉爾金拜在吳兆南門下已經25年，也算資深相聲演員了；但大家可能不知道的是，黃嘉千不但早在十年前就開始參與吳兆南相聲劇藝社演出，而且還參加過國際相聲大聯演。因吳兆南太早宣布「關門」，王一明並沒有列在六位徒弟之中，但吳大師特別收錄他為「記名弟子」，實際也跟弟子一樣。他這次將和夏宸霏搭檔一段閩南語相聲《第一次》。

至於最有「看點」的年輕女生們，實際是吳兆南相聲劇藝社培養的接班人，劉增鍇笑稱吳老師徒弟們都垂垂老矣，需要更多人繼承香火。這批新生代演員最初以「練習生」身分加入，其中第一期的安宸初、夏宸霏、王宸晨都已經通過「坐科驗收」被授予「宸」字藝名，五年來參加過兩岸不少重要演出。

本名陳芝穎的夏宸霏是道地金門小孩，更是中國相聲史上第一個金門人。劉越逖的《金非昔比》就是和夏宸霏搭檔，一個是只在金門當過兩年兵的台灣人，一個是土生土長二十多年的金門人，但是劉越逖形容的金門卻是夏宸霏小朋友完全陌生的世界，讓人感嘆確實是「金非昔比」。

其他幾位第二期的練習生曾被送到大陸【中央戲劇學院】研學，也在內蒙古、北京的相聲劇場實際演出，也算頗有資歷了，但被劉增鍇稱為「討厭小孩」。因為她們平均身高將近168，其中三位超過170，而月初剛來過金門的「美人腿小姐」吳若湄更是選美常勝軍，讓身材本來普通的男老師們顯得特別難看。

呂坤和局長特別強調，《別來吳恙》巡迴演出中，只有金門可以享受自由入座、免費觀賞的待遇，還請鄉親們千萬不要錯過。

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