三三讀書會舉行國際大提琴家李孟坡小型演奏會　黃偉哲：邀來台南演出

▲國際大提琴家李孟坡受台南知名的三三讀書會邀請，於10月例會中演出一場小型音樂會，獲得滿堂喝采，市長黃偉哲也驚喜現身活動現場共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國際大提琴家李孟坡(MON-PUO LEE）25日將於「台南大學雅音樓」獻藝，邀請樂迷一同歡慶台南四百，16日特別受台南知名的三三讀書會邀請，於10月例會中演出一場小型音樂會，獲得滿堂喝采，市長黃偉哲也驚喜現身活動現場共襄盛舉。

市長黃偉哲表示，李孟坡老師是享譽國際的音樂家，曾在多國巡演，以高超的琴藝演奏古老的大師名琴，帶來一場又一場的聽覺盛宴。為了讓台南市民有更多機會大飽耳福，將向黃家古厝音樂節主辦單位建議，邀請參與未來的黃家古厝音樂節，為台南的文化藝術底蘊增添新色彩。另外也邀請市民朋友，若想一睹國際大提琴家的風采，可於10月25日到「台南大學雅音樓」聆聽李孟坡無伴奏專場演奏會。

李孟坡22歲即獲巨大成就，除以其精湛技巧，繽紛色彩獲國際獎項喝采，西班牙女王更親授傑出音樂家頭銜，此外他亦是名作曲家，曾於音樂會《盛夏夜騎晚風》發表作品，令樂迷為之驚艷，也在當中上演即興大秀，獲得掌聲喝采！此外，本次李孟坡將演奏威尼斯製琴學派創始人Matteo Gofiriller於1700年的作品，此琴曾受無數頂尖大提琴家傳承，如近代知名演奏家Daniel Müller-Scott等，不僅是只名琴，更是文明的寶藏傳承。

三三讀書會會員來自社會各領域菁英， 該會投入社會公益的形象鮮明，在公益方面多年來與南市府有多次合作，例如先前的弱勢家庭觀影活動，以及將於12月舉行「蔬香傳愛、友善大地」聖誕公益晚會，透過與南市庇護農場合作，支持憨慢兒自立，並募款幫助社福機構。