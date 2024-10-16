嗆台電別想拿2000億撥補　朱立倫：絕不讓它過！

▲國民黨主席朱立倫主持國民黨中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新版電價今（16日）上路， 產業電價平均調幅達12.5％。國民黨主席朱立倫下午主持中常會時放話，行政院編列2000億元要補貼台電，「絕對不能讓它過！」因為民進黨做出錯誤決策，就要由民進黨自己吞下結果，並呼籲全民要想一想，電價為何一直上漲？其中原因就是民進黨關掉核電廠，擴充綠電。

朱立倫今日在國民黨中常會致詞時指出，2022年關掉核電廠以前，當時一度電是2.58元，現在產業用電已經漲到4.29元，漲了66%，產業成本最少漲15%以上，怎麼可能物價不漲，最後當然是由全民買單。台電核電發電成本1.1元、天然氣發電3.4元、綠電5.2元，「把1.1元的關掉，大量擴充買綠電，當然漲電價。」

朱立倫說，立法院收到今年度針對追加預算以及明年度總預算共2千億元要補貼台電，「絕對不能讓它過，」這2千億元，等於每個國民付9千元幫錯誤政策埋單，哪有這回事，民進黨要自己吞下這個結果。

朱立倫感嘆，台灣缺電問題是事實，不是經濟問題而是國家安全，難不成真的會搞出從菲律賓輸電來？接見外國貴賓談到這件事時，每一位都笑得要死！根本不可靠，又是影響國家安全的重要因素，怎麼可能？300公里海纜要從菲律賓輸綠電過來，卻捨近求遠、把電廠都關掉，「國外專家把它當成笑話，結果你當真，你慢慢研究，看你成本有多高」，不管建置、發電、輸電成本跟承擔風險，看看一度要多少錢。

朱立倫直言，相信不管美國、歐盟、日本都提醒民進黨，錯誤政策不要因為意識形態卡住，請賴清德先跨越意識形態，以全民為念，再搞出高物價、高房價、年輕人低薪，最後受害的是全民，立院黨團對重要的錯誤政策，不但要站在民眾角度為全民把關，同時要強力表達民眾心聲，他也希望郭智輝講真話、做實事，真正為產業打拚。