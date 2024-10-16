綠營拚「大罷免潮」翻轉國會？　黃暐瀚反對：賴清德還是40%總統

▲民進黨立委許智傑。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

罷樑案落幕，傳出綠營明年將繼續發動「大罷免潮」，力拚翻轉國會，而民進黨立委許智傑更分析一份「7地區9立委的國民黨危險名單」。對此，媒體人黃暐瀚昨（15日）為，現在藍綠白不過半，這就是民意，而選罷法，藍營最好是不要動、不要提修法，只會讓外界認為是心虛。他也強調，自己反對罷免，就算因為這樣國會過半，賴清德總統還是無法證明支持度過半，賴就是40%總統，對於政局穩定並沒有幫助。

黃暐瀚於節目《少康戰情室》表示，現在立法院藍綠白不過半，三黨制衡，這就是2024年1月13日決定的民意，三黨都應該尊重，也因為基隆市長罷免案沒有通過，代表說目前25%門檻的選罷法，是能讓一個在地方「好感度夠、仇恨值不高的人」留下來的，不管有沒有盡全黨之力。

黃暐瀚認為，但這時候，國民黨想提高罷免門檻，這個動作會讓外界認為是心虛，為什麼要提高？明明現有選罷法之下，有人過、有人沒過，例如韓國瑜、陳柏惟、王浩宇罷免通過，而黃捷、林昶佐、黃國昌、謝國樑罷免不通過，既然可能過、可能不過，那最好是不要動、不要提。

黃暐瀚提到，自己跟許智傑很熟，許提出民進黨有能力罷免的9個藍委，因為在許的心中民進黨與賴清德支持度已經不是40%，現在很多民調的支持度都過半了，所以這些當時因為「三腳督」才小贏的藍委，現在處於藍綠對立狀態，民進黨能拚過25%門檻把你罷下來。

黃暐瀚說，但自己反對這樣，總統賴清德得票率其實也只是40%而已，難道另外60%也可以把他罷免掉嗎？但總統罷免是不同門檻，這樣就會造成民怨，如果民進黨真用罷免方式，讓自己在立法院實質過半，那總統領導與團結台灣的能力就降低了。

最後，黃暐瀚強調，雖然民進黨內有人認為，罷免是一勞永逸讓立法院過半的方法，可是就算是這樣過半，賴清德總統還是無法證明目前自己的支持度過半，他就是個40%總統，要當到2028年，罷免對於政局穩定並沒有幫助。

▼綠委許智傑指出9大藍委罷免名單。（圖／記者郭運興製表，點圖放大）