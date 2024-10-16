林右昌稱「罷免非民主常態」　朱立倫傻眼：罷樑就你在搞的！

▲朱立倫主持國民黨中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案失敗，綠營仍出現繼續發起「大罷免」聲浪，盼藉此重回國會多數，不過，民進黨秘書長林右昌今（16日）卻表示，罷免不是民主政治常態，不要談要透過罷免，增加國會席次，「這角度並不是很健康」。國民黨主席朱立倫於中常會致詞時怒批，誰在背後操盤謝國樑罷免案，把基隆搞得天翻地覆？還不就是林右昌嗎？

朱立倫在國民黨中常會上表示，林右昌接受訪問的發言講得非常好，但請問，把基隆搞得天翻地覆，這半年多來讓基隆不得安寧，林右昌不是始作俑者嗎？不是因為林右昌在操盤嗎？

朱立倫指出，謝國樑罷免案，從最開始打著所謂的公民團體旗幟，在背後動員民進黨基隆市議會黨團議員幫忙連署，最後全國民眾都能收到各項簡訊、網路、媒體，這些資源哪裡來的？誰不知道是林右昌以民進黨秘書長身分在做的操盤總動員？

朱立倫諷刺，今天林右昌的話說得很大聲，希望民進黨上從黨主席賴清德，下到林右昌都遵守諾言，台灣不要再搞這樣的惡意罷免，罷免不是民主常態，罷免不是很健康。他還說，民進黨更應該與立法院共同支持，讓罷免制度更完善周延，這才是回歸台灣民主正道，不要嘴巴說一套、背後搞七捻三。