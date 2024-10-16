　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九遭指呼應中共認知戰　馬辦怒：賴政府要「對內清洗」了？

▲▼財團法人馬英九文教基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者湯興漢攝）

▲前總統馬英九文教基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會執行長蕭旭岑今（16日）痛批，國安局長蔡明彥附和綠營論述，暗指前總統馬英九為中共認知作戰，因此要公開請蔡明彥說明，為何根據中華民國憲法「台灣與大陸同屬一個中國」規定的發言，卻被惡意曲解為呼應中共？請問賴清德政府是要開始「對內清洗」了嗎？

蕭旭岑表示，根據中華民國憲法，中華民國包含大陸地區，賴清德卻把大陸說成另外一個國家，這不是違憲的「新兩國論」嗎？馬英九每一個發言都是完全扣緊中華民國憲法，綠營惡毒地抹紅，連代表國家安全的蔡明彥局長也附和，還是針對一個卸任元首，這是很嚴重的事情。

至於有媒體刻意詢問蔡明彥，馬英九涉及認知作戰究竟是被動操作，還是主動配合？蕭旭岑表示，原本他一直不願批評媒體，因為自己也是媒體出身，但他要呼籲該媒體記者要充實憲法常識，不要讓自己的專業淪為笑話，或甚至被政客利用為打擊異己的工具。

蕭旭岑說，自己想請蔡明彥與國安局公開說明，是否具體指控馬英九協助中共認知作戰？如果沒有，請蔡明彥公開澄清，如果是，請直接講清楚，歡迎賴政府採取任何打壓異己的動作，馬英九堅定守護中華民國憲法，絕對不會有任何屈服。

ET快訊
快訊／豐原高中生遭霸凌輕生　前主任教官下場出爐
「好市多最正店員」出車禍！　事故原因曝
Uber Eats 想娶熊貓！　勞動部發函公平會表達「反對」
學霸網美床戰姨丈13次「體位都記錄」　擁千萬身家卻只賠40萬
吳慷仁確定出席！　金鐘獎卡司出爐
新北女老師「被8+9學生迷倒」　教育部長回應了
僅1%人知道！　iPhone「5隱藏版功能」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

在野黨聯手卡總預算　陳時中：壓力回到健保、變相讓點值降低

酸黃國昌是「黃一半」　吳思瑤：別拿老農津貼混淆視聽

馬英九遭指呼應中共認知戰　馬辦怒：賴政府要「對內清洗」了？

郭智輝喊「在菲律賓蓋綠電廠」　趙少康轟：缺電到狗急跳牆

國防院分析：中共封鎖台灣6大區兵力運用＆目的　航母驗證反介入

馬文君氣炸連六問「聯合利劍C」會不會登陸？　蔡明彥：無法憑空想像

林右昌稱罷免非民主常態　凌濤酸：在你操盤下只會兵敗如山倒

北市府批「何不食肉糜」　洪申翰原句奉還：邀蔣萬安上街體驗拾荒

新北YouBike將恢復前30分鐘免費！　侯友宜：最快明年初上路

資深村里長明年恐領不到慰勞金　藍委卡預算還關切行政院想加碼

【濾了個寂寞】用了4年的空氣清淨機拆開看 才發現濾網包裝根本沒拆QQ

母女分別問爸穿搭好不好看　敷衍回應→高八度稱讚可愛

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

【獅子睡午覺】爽躺床各種翻身 起床發現鬃毛炸開一臉懵XD

貨輪靠泊基隆港撞岸上橋式機　眾人前「整座翻倒」3億沒了

找到婚前時瘦老婆的影片　重溫當時相同穿搭尪笑翻

郭雪芙認斷聯宋米秦「很難再連絡」！　憂金鐘出糗：想盡辦法趕快下台XD

釘書機冷知識大會考！　台語名、製造年份難倒大家

郭雪芙聽「男友」噗笑　自嘲在深山還會被拍XD

在野黨聯手卡總預算　陳時中：壓力回到健保、變相讓點值降低

酸黃國昌是「黃一半」　吳思瑤：別拿老農津貼混淆視聽

馬英九遭指呼應中共認知戰　馬辦怒：賴政府要「對內清洗」了？

郭智輝喊「在菲律賓蓋綠電廠」　趙少康轟：缺電到狗急跳牆

國防院分析：中共封鎖台灣6大區兵力運用＆目的　航母驗證反介入

馬文君氣炸連六問「聯合利劍C」會不會登陸？　蔡明彥：無法憑空想像

林右昌稱罷免非民主常態　凌濤酸：在你操盤下只會兵敗如山倒

北市府批「何不食肉糜」　洪申翰原句奉還：邀蔣萬安上街體驗拾荒

新北YouBike將恢復前30分鐘免費！　侯友宜：最快明年初上路

資深村里長明年恐領不到慰勞金　藍委卡預算還關切行政院想加碼

Audi「全新Q6 e-tron電動休旅」發表！續航力656公里　台灣明年見

美軍EA-18G「咆哮者」戰機墜毀！　2飛行員下落不明

矽膠產品淡疤、防蟹足腫！醫示警「錯誤使用時機」：恐滋生細菌

不滿出國要審查！工會告台大醫院一審敗訴　院長：我自己也要報備

立委建議開放「在日港就學陸生」來台　教長承諾研議

快訊／柯文哲應訊2.5hrs還押！北檢再提訊彭振聲　雙手上銬畫面曝

「凹豆咖」愛牌去年無預警歇業　總店淪法拍底價1.1億

唐從聖北京摔落舞台！看醫生「收天價帳單」：真慘 昔硬撐表演內幕曝

快訊／豐原高中生遭霸凌輕生　前主任教官遭撤職+停止任用2年

低頭撿眼鏡！男「保齡球式」撞8機車　零件噴滿地車主傻眼

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

政治熱門新聞

2030綠電需求400億度　郭智輝：菲國蓋電廠送電回台

「謝國樑200」換民眾黨退選？　謝立功鄭重回應了

綠委列9藍委罷免名單　沈富雄轟：大錯特錯！

神祕「黑衣部隊」副中隊長現身

海基會盼送梅花鹿給對岸　取名：和和平平

曝「3大鐵證」直指柯文哲收賄　律師分析：最重無期徒刑

即／蔡英文抵達羅浮宮：深化與法國的夥伴關係

罷免潮來了？　綠委列9藍委危險名單：罷掉綠營就選得上

柯文哲真收沈慶京1500萬？　郝龍斌這樣說

快訊／藍營退役少將赴港起立聽中國國歌　國防部砍退俸

退將赴港遭砍退俸　朱立倫：相信臧幼俠忠於國家

北市稱拾荒者領不到補助是中央問題　洪申翰打臉：去街上看看很難？

首公開露面！陳重文暴瘦40公斤

快訊／起立聽中共國歌遭國防部砍退俸　藍營退將喊冤提救濟

更多熱門

相關新聞

林右昌稱罷免不健康　凌濤狠酸兵敗如山倒

林右昌稱罷免不健康　凌濤狠酸兵敗如山倒

基隆市長謝國樑罷免案失敗，綠營仍出現繼續發起「大罷免」聲浪，盼藉此重回國會多數，不過，民進黨秘書長林右昌今（16日）卻表示，罷免不是民主政治常態，不要談要透過罷免，增加國會席次，「這角度並不是很健康」。國民黨智庫副執行長凌濤對此分析，林右昌之所以縮了，是因為他深知，若總統賴清德決心發起全台各地立委罷免，在他當秘書長的操盤下，只會兵敗如山倒，沒辦法達成交付的任務。

資深村里長明年恐領不到慰勞金　藍委卡預算還關切行政院想加碼

資深村里長明年恐領不到慰勞金　藍委卡預算還關切行政院想加碼

列9名單備戰罷免潮　綠委：個人想法

列9名單備戰罷免潮　綠委：個人想法

徐巧芯連7問SHE、周杰倫、林楚茵算統戰？　國安局：會提醒注意資安

徐巧芯連7問SHE、周杰倫、林楚茵算統戰？　國安局：會提醒注意資安

綠委列9藍委罷免名單　沈富雄轟：大錯特錯！

綠委列9藍委罷免名單　沈富雄轟：大錯特錯！

關鍵字：

國民黨馬英九蕭旭岑蔡明彥

讀者迴響

熱門新聞

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

「學霸網紅」身世擁台北最大礦場　不倫大23歲姨丈留鹹濕筆記

畫面曝！齊廷洹怒丟鐘點費走人...女承辦緊追道歉

女師被「包腿8+9高中生」迷倒　對嗆網後急關IG

學霸網紅不倫「大23歲」姨丈　身分曝光是表特板美女

汪建民女友認了「想過跟他一起走」

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

齊柏林兒子被酸靠爸　鍾東錦怒了

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

網紅「摩鐵激戰」大23歲姨丈13次　性愛筆記曝光

34歲男遭自強號撞輾亡　絕命7分鐘來不及救

一堆人答錯！為何布丁總是「3個一組賣」　答案讓爸爸們哭了

郭雪芙出道16年首度認愛了！一聽到「男友」瞬間噴

Lisa火辣助陣維密大秀

星巴克買1送1沒了！新CEO上任大砍折扣優惠

更多

最夯影音

更多

【濾了個寂寞】用了4年的空氣清淨機拆開看 才發現濾網包裝根本沒拆QQ

母女分別問爸穿搭好不好看　敷衍回應→高八度稱讚可愛

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

【獅子睡午覺】爽躺床各種翻身 起床發現鬃毛炸開一臉懵XD

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面