馬英九遭指呼應中共認知戰　馬辦怒：賴政府要「對內清洗」了？

▲前總統馬英九文教基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會執行長蕭旭岑今（16日）痛批，國安局長蔡明彥附和綠營論述，暗指前總統馬英九為中共認知作戰，因此要公開請蔡明彥說明，為何根據中華民國憲法「台灣與大陸同屬一個中國」規定的發言，卻被惡意曲解為呼應中共？請問賴清德政府是要開始「對內清洗」了嗎？

蕭旭岑表示，根據中華民國憲法，中華民國包含大陸地區，賴清德卻把大陸說成另外一個國家，這不是違憲的「新兩國論」嗎？馬英九每一個發言都是完全扣緊中華民國憲法，綠營惡毒地抹紅，連代表國家安全的蔡明彥局長也附和，還是針對一個卸任元首，這是很嚴重的事情。

至於有媒體刻意詢問蔡明彥，馬英九涉及認知作戰究竟是被動操作，還是主動配合？蕭旭岑表示，原本他一直不願批評媒體，因為自己也是媒體出身，但他要呼籲該媒體記者要充實憲法常識，不要讓自己的專業淪為笑話，或甚至被政客利用為打擊異己的工具。

蕭旭岑說，自己想請蔡明彥與國安局公開說明，是否具體指控馬英九協助中共認知作戰？如果沒有，請蔡明彥公開澄清，如果是，請直接講清楚，歡迎賴政府採取任何打壓異己的動作，馬英九堅定守護中華民國憲法，絕對不會有任何屈服。