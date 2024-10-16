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屏東在地知名侯家滷味　捐第2輛復康巴士給屏縣府

▲侯家滷味二度捐贈屏東縣政府康復巴士 。（圖／屏東縣政府提供）

▲侯家滷味二度捐贈屏東縣政府康復巴士 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市侯家滷味今(16)日在屏東縣政府南北棟通道廣場，捐贈縣府1輛復康巴士，由侯家滷味侯信仁董事長將車鑰匙交到縣府社會處處長劉美淑手中=;處長亦代表屏東縣政府頒發感謝狀及回贈身障者畫作，感謝侯家滷味在本縣身心障礙朋友交通服務上的協助，同時這也是侯家滷味繼106年以來第2次(輛)的捐贈。

▲侯家滷味二度捐贈屏東縣政府康復巴士 。（圖／屏東縣政府提供）

侯家滷味董事長夫人洪美新女士表示，復康巴士是縣內身心障礙朋友最依賴的重要交通運具，得知縣府目前有106輛復康巴士，但每年有10多輛老舊復康巴士需要汰換。為讓行動不便的身障朋友能夠安全出行，於是興起了再次捐贈復康巴士的念頭。這是侯家滷味捐贈的第2輛復康巴士，藉這次機會拋磚引玉，鼓勵想做善事的人，踏出第一步，關懷弱勢，發揮「人溺己溺 取之於社會 用之於社會」精神。盼有更多善心人士能共襄盛舉，為屏東縣盡一份心力。

劉美淑處長特別感謝侯董事長一家人拋磚引玉回饋社會的善行並表示，全縣有5萬多名身心障礙朋友，而去(112)年屏東縣復康巴士接送，達15萬439人次，感謝侯家滷味持續捐贈復康巴士協助改善縣內車輛老舊問題，也期待有更多的善心人士獻愛造福更多的身心障礙朋友。

縣府社會處表示，目前全縣提供106輛復康巴士開放身心障礙朋友電話預約，並為更有效率執行復康巴士交通服務，出車時間從週一至週日全年無休，讓領有身心障礙證明者獲得到宅接送之點對點交通服務，有需求的身心障礙朋友可分別洽詢屏北區預約專線08-7386626、08-7372363；屏中區預約專線08-7887433、08-7890608、08-7711117；屏南區預約專線08-8892293轉403；琉球鄉請撥08-8612501轉118，如有疑問者請洽社會處08-7320415轉5341蔡社工。

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