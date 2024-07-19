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翻轉落山風印象！屏東首屆「風域祭」深度旅遊4大亮點一次看

▲▼屏東首屆「風域祭」深度旅遊。（圖／業者提供）

▲屏東縣政府推出全新觀光品牌「風域半島」，並於今年夏天首度舉辦「風域祭」帶領遊客體驗深度旅遊。（圖／屏東縣政府提供，下同）

旅遊中心／綜合報導

暑假是旅遊旺季，好山、好水、好天氣的屏東除了最著名的觀光景點墾丁之外，還有許多潛力秘境值得探索。屏東縣政府推出全新觀光品牌「風域半島」，以落山風風景特定區為核心，提升整體服務量能，推出一系列深度旅遊行程。並於7/19(五)～9/8(日)舉行首屆「風域祭」，安排多項精彩系列活動，期待為遊客帶來全新的屏東深度旅遊體驗。

▲▼屏東首屆「風域祭」深度旅遊。（圖／業者提供）

▲屏東縣政府翻轉在地特殊天氣現象「落山風」，串聯地景、人文歷史推出深度旅遊行程。

「落山風」為台灣南部的特殊天氣現象，當東北季風翻過中央山脈於恆春半島降下即形成強勁的落山風，其氣溫冷且風速強勁媲美颱風的特性令人印象深刻。屏東縣政府翻轉在地特殊天氣現象，劃定車城、牡丹、滿州三鄉鎮及恆春出火地質公園為「落山風風景特定區」，並打造全新觀光品牌「風域半島」，串聯地景、人文歷史推出深度旅遊行程，於今年夏天首度舉辦「風域祭」活動，全面升級風域半島旅遊服務4大亮點：

▲▼屏東首屆「風域祭」深度旅遊。（圖／業者提供）

▲風域祭邀請4大國內外知名藝術家打造公共藝術創作，此為塗鴉壁畫藝術家藍色隧道位於九棚旅遊資訊站作品示意圖。

1.邀請4大國內外知名藝術家打造公共藝術創作：
包含日本國際級藝術家野老朝雄、屏東在地工藝藝術家峇岦嵐偲·旮札涅蘫、台灣紙雕藝術家成若涵及塗鴉壁畫藝術家藍色隧道等人，以「豐裕」為主題推出5座公共藝術作品，分別座落於風域半島境內，包括旭海旅遊資訊站、九棚旅遊資訊站、牡丹水庫及牡丹社事件紀念公園等地點，等民眾來發掘、拍照打卡。

2.建置4處具旅遊服務功能的遊客中心及旅遊資訊站：
為確保每位遊客都能獲得最優質的服務體驗，屏東縣政府特別建置牡丹鄉的石門旅遊資訊站及牡丹遊客中心、旭海村的旭海旅遊資訊站及位於滿州鄉九棚村的九棚旅遊資訊站，增強恆春半島區域觀光服務量能。

▲▼屏東首屆「風域祭」深度旅遊。（圖／業者提供）

▲建置4處具旅遊服務功能的遊客中心及旅遊資訊站，此為九棚旅遊資訊站示意圖。

3.推出專屬「風域半島」官網，提供便民的線上遊程預約系統：
為強化智慧觀光旅遊體驗服務，風域半島官網特別整合區域內所有推薦遊程預約及食、宿、遊、購、行連結，方便旅客查詢和預訂，也可瀏覽推薦旅遊景點，不再擔心遺漏任何重要資訊。

▲▼屏東首屆「風域祭」深度旅遊。（圖／業者提供）

▲特別培訓在地32位牡丹社事件專業導覽人員，提供遊客更完善的文史之旅體驗。

4.培訓在地32位牡丹社事件專業導覽人員：
由跨領域、跨文化、跨歷史、跨風景的專業導覽人員全面升級導覽服務，介紹最豐富、最有魅力的風域半島遊程，遊程包括以串連歷史場域的「琅嶠傳奇在牡丹」、探索屏東沙丘秘境「八瑤灣療癒體驗」、擁有得天獨厚星空資源「星心海的呼喚」及旭海靜心體驗遊程「幸福草原」等，徹底翻轉遊客對於恆春半島的刻板印象。

▲▼屏東首屆「風域祭」深度旅遊。（圖／業者提供）

▲▼屏東全新觀光品牌「風域半島」周邊概念商品。

▲▼屏東首屆「風域祭」深度旅遊。（圖／業者提供）

今夏首度舉辦的「風域祭」系列活動豐富多彩，不僅安排4大旅遊資訊站陸續揭幕、4條推薦主題遊程預約、5座公共藝術作品展示、大師帶領攝影工作坊、夏夜風域音樂市集、超值限定郵輪巴士及遊程免費體驗活動等，也首度曝光由品牌形象團隊－大象設計打造的周邊概念商品，讓民眾前往風域半島體會多樣選擇的屏東秘藏美地景點時，也有機會獲得限量非賣的周邊概念商品！

歡迎大家這個夏天前往屏東參加「風域祭」，最熱力四射的活動預計於8/3(六)~8/4(日)在甫開館的牡丹遊客中心二樓草坪舉辦夏夜緩緩音樂市集，同時八月會陸續曝光遊程免費體驗活動參與方式，歡迎有興趣的民眾鎖定屏東縣政府交通旅遊處粉絲專頁或「風域半島｜風域祭」活動網頁！這個夏天，一起體驗風域半島的魅力！

▲▼屏東首屆「風域祭」深度旅遊。（圖／業者提供）

更多「風域半島｜風域祭」活動詳情可查詢：
「屏東GO好玩-屏東縣政府交通旅遊處」粉絲專頁
風域半島：https://linktr.ee/wind_peninsula
下載「屏東GO好玩」APP快速掌握最新活動訊息及在地景點、美食小吃、住宿等旅遊資訊。

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