中元節將屆　屏東衛生局抽驗54件應景食品全數合格

▲屏東縣政府衛生局抽檢食品。（圖／衛生局提供）

記者陳崑福／屏東報導

中元節即將到來，屏東縣政府衛生局為維護消費者飲食衛生安全，稽查抽驗應景食品及即時熟食食品，共抽驗54件食品，檢驗結果均與規定相符。

衛生局表示，這次中元節應景食品及即時熟食食品抽驗品項包含香腸、油蔥肉燥蘿蔔糕、素雞、豬肉、油麵、素食蘿蔔糕、香菇素牲禮、紅龜粿、台灣鯛魚排、香辣醬雞肉炒麵、香辣涼麵、豪華海鮮手卷等，檢驗項目為防腐劑、過氧化氫、二氧化硫、媒焦色素、乙型受體素、動物用藥多重殘留(48項)、孔雀綠、結晶紫及其代謝物(4項)、沙門氏菌、大腸桿菌O157:H7、大腸桿菌、單核球增多性李斯特菌等。

衛生局長張秀君呼籲民眾，祭拜過程中可把食物適當覆蓋，避免香灰或室外灰塵汙染，且近期天氣炎熱，應減少食物被高溫曝曬的機會，食材食用前務必充分復熱並盡快食用完畢，以免微生物滋長導致變質腐敗。此外，冷藏食品應放置在7℃以下凍結點以上保存，冷凍食品應放置在-18℃以下保存，以保持食品最佳鮮度，並儘速取用，縮短保存期限，以降低食品中毒事件發生。

這次食品抽驗結果公布於屏東縣政府衛生局網站，民眾可逕至該網站參閱(https://www.ptshb.gov.tw/Default.aspx)。