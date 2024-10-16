勝選將對中國收60％關稅！　川普狂拋經濟政見

▲川普出席「芝加哥經濟俱樂部」接受訪談時談及關稅議題。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國共和黨總統候選人川普15日指出，關稅是他經濟政策中的核心工具，強調對外國商品徵收高額關稅將為美國政府帶來巨額收入，保護國內企業免受海外競爭影響，同時還能促使外國公司將工廠設立在美國。

綜合外媒報導，川普15日在芝加哥經濟俱樂部接受採訪時表示，關稅被普遍誤解，但他卻認為關稅是經濟良藥，「在我看來，關稅是字典裡最美妙的單詞。它也是我最喜歡的單詞，它需要一家公關公司宣傳（好處）。」

川普表示，不少主流經濟學家認為，關稅將加重美國消費者的稅務，進而導致美國經濟效率降低，推升通貨膨脹，不過他認為對外國企業施加高關稅將讓這些企業重新思考是否要在海外設廠，增加公司將更多製造業遷回美國的可能。他強調，如果他在11月的選舉中勝出，那他將在第2個總統任期利用關稅作為談判籌碼，逼迫外國領導人讓步。

對此，川普提出具體措施，其中包括對中國商品徵收高達60%的關稅，並對其他進口商品徵收20%的關稅。川普也不時放話，聲稱要對墨西哥企業和考慮將業務遷到海外的美國公司徵收更高的關稅。

然而，川普的關稅政策在會場引發了不小的爭議。現場主持人兼彭博社總編輯米可斯維特（John Micklethwait）質疑，這些措施將讓美國消費者面臨更高的物價，同時增加財政赤字。對此，川普以輕鬆的故事回應，堅稱主流經濟學家對關稅的批評是錯誤的，還強調關稅應由外國支付，而非美國消費者。

美國總統選舉距今只剩倒數3周，報導稱，經濟議題如今已成為選民關注的焦點。民調顯示，川普和民主黨候選人賀錦麗的支持率幾乎持平，而雙方在經濟政策上的分歧將成為選舉關鍵。