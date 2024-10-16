美萬聖節試膽活動2人喪命　12歲男童「扮鬼嚇人」被車輪輾斃

▲男童參加萬聖節試膽活動傳出意外。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國萬聖節活動傳出命案，12歲男童詹森(Samuel Jessen)參加當地萬聖節試膽活動時，他突然跳上車想要扮鬼嚇參加民眾，沒想到不小心跌落到車輪下慘被輾死，悲劇發生後隔天，又傳出一名13歲少年也在類似活動中死亡。

12歲男童詹森11日晚間左右在田納西州哈里森(Harrison)，參加萬聖節試膽活動Haunted Hilltop時意外身亡，當時他和一群孩子從樹叢中突然跳到一輛拖車設施上，想要嚇唬在車上參觀的遊客，卻不小心跌到車輪下。

12-year-old boy falls from hayride, fatally run over in Tennessee



The preteen was identified as Sam Jessen, a student at Chattanooga School for the Liberal Artshttps://t.co/Jny0b8JJs6 — New York Daily News (@NYDailyNews) October 15, 2024

目擊者表示，當時他注意到男童的腳被卡在車輪中，然而司機完全沒有發現仍繼續開，乘客驚慌大叫提醒司機，車才終於停下來，「我們全都被嚇壞了，被強迫坐了10分鐘的車」。

警方當晚10時45分左右趕到現場，發現男童已經沒有反應，宣布他當場身亡。不幸事件發生後，主辦單位宣布暫時停止試膽活動，並向死者家屬致意，親友也在網路上舉辦募款活動。

事件發生後，沒想到隔天又傳出類似事件，警方12日晚間7時37分左右接到報案，13歲男童米克(Alexander Mick)同樣被萬聖節活動中使用的拖車輾斃，目前正在調查事件。