美萬聖節試膽活動2人喪命　12歲男童「扮鬼嚇人」被車輪輾斃

▲男童參加萬聖節試膽活動傳出意外。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國萬聖節活動傳出命案,12歲男童詹森(Samuel Jessen)參加當地萬聖節試膽活動時,他突然跳上車想要扮鬼嚇參加民眾,沒想到不小心跌落到車輪下慘被輾死,悲劇發生後隔天,又傳出一名13歲少年也在類似活動中死亡。

12歲男童詹森11日晚間左右在田納西州哈里森(Harrison),參加萬聖節試膽活動Haunted Hilltop時意外身亡,當時他和一群孩子從樹叢中突然跳到一輛拖車設施上,想要嚇唬在車上參觀的遊客,卻不小心跌到車輪下。

12-year-old boy falls from hayride, fatally run over in Tennessee



The preteen was identified as Sam Jessen, a student at Chattanooga School for the Liberal Artshttps://t.co/Jny0b8JJs6