美軍EA-18G「咆哮者」戰機墜毀！　2飛行員下落不明

▲美軍EA-18G咆哮者電子作戰機。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國海軍一架EA-18G咆哮者(Growler)戰機於當地時間15日晚間在華盛頓州雷尼爾山(Mount Rainier)東側墜毀,機上兩名飛行員目前下落不明。

綜合外媒報導,美國海軍於當晚7時確認了這起墜機事故,當時這架軍機當時正在進行例行的飛行訓練,目前仍未尋獲兩名飛行員。

目前搜救行動已經展開,海軍動用了MH-60S海鷹直升機進行搜尋,相關部門仍在調查這起事故的具體原因。

NAVY AIRCRAFT CRASH



An EA-18G Growler from @NASWhidbeyIslan crashed during a training flight near Mt. Rainier tonight. Military aircraft are searching the area right now. Status of the 2 crew members is not known. INFO: https://t.co/XzauqCclWC@komonews pic.twitter.com/INtcMg2yi6