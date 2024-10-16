美軍EA-18G「咆哮者」戰機墜毀！　2飛行員下落不明

▲美軍EA-18G咆哮者電子作戰機。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國海軍一架EA-18G咆哮者（Growler）戰機於當地時間15日晚間在華盛頓州雷尼爾山（Mount Rainier）東側墜毀，機上兩名飛行員目前下落不明。

綜合外媒報導，美國海軍於當晚7時確認了這起墜機事故，當時這架軍機當時正在進行例行的飛行訓練，目前仍未尋獲兩名飛行員。

目前搜救行動已經展開，海軍動用了MH-60S海鷹直升機進行搜尋，相關部門仍在調查這起事故的具體原因。