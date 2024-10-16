德情報局示警！　俄羅斯恐在「2030年以前」攻擊北約

▲德國警告，俄羅斯很有可能在2030年以前和北約發生直接軍事衝突。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

德國聯邦情報局（BND）局長警告，俄羅斯對西方國家帶來的威脅與日俱增，很有可能在2030年以前和北約（NATO）發生直接軍事衝突，「無論我們是否願意，我們都已經與俄羅斯直接對立。」

根據《德國之聲》報導，德國聯邦情報局、軍事反情報局（MAD）和聯邦憲法保護局（BfV）等3大情報機構14日在年度國會監督委員會上表示，俄羅斯在德國進行的間諜和破壞活動，不論是數量還是品質上都在增加。

BfV局長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）指出，俄羅斯情報機構的行為變得更加具侵略性，尤其在近幾個月達到高峰。BND局長卡爾（Bruno Kahl）更提到，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）早已因德國持續支持烏克蘭，而將該國視為敵人。

卡爾表示，普丁一直在追求削弱西方、建立新的全球秩序，很有可能在2030年以前和北約發生直接軍事衝突，「無論我們是否願意，我們都已經與俄羅斯直接對立。」

今年7月在德國萊比錫機場的DHL物流中心發生一起包裹爆炸失火案，該包裹在登機前突然爆炸。聯邦檢察院（GBA）著手調查此案。聯邦憲法保護局認為此案很可能是俄羅斯發起的。

哈爾登旺說，「幸好當時包裹還在萊比錫DHL物流中心的地面上，而不是在飛行時起火。」否則可能會發生空難，那些「對普丁和他的目標持同情的人」也可能會遭殃。他指出，來自俄羅斯的風暴已經演變成颶風。

事實上，英國軍情五處（MI5）先前也發出了類似警告，指出俄羅斯、伊朗和伊斯蘭國（IS）相關組織帶來的威脅，尤其英國國內已發生俄羅斯前間諜遭殺害的事件。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則否認這些說法，強調是北約東擴的行為正在威脅俄羅斯。