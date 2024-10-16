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俄羅斯輸了！出口額狂跌27%　波蘭首度超越成全球第19大出口國

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

▲俄羅斯受戰爭影響，出口額下跌。（圖／路透社）

文／中央社

根據世界銀行最新資料顯示，波蘭在全球出口總額首次超過俄羅斯，成為全球第19大出口國。

數據顯示，波蘭2023年的商品和服務出口總額達到美元（下同）4690億元（約新台幣15兆元），超過俄羅斯的4666億元。這標誌著波蘭在全球貿易中的顯著進展。

世界銀行資料顯示，去年最大的出口國是中國，美國、德國分居第2及第3，波蘭排名第19位。

波蘭2023年出口額相較2022年，從4377億元成長至4690億元。與此同時，俄羅斯的出口額則從2022年的6409億元下降到4666億元。這一變化與俄羅斯入侵烏克蘭以及國際制裁有直接關聯。尤其在能源相關商品，俄羅斯更是受到了嚴重打擊。

俄羅斯的經濟規模仍高出波蘭很多，2023年俄羅斯的經濟規模達到2兆美元，而波蘭則為8112.3億美元。以人口數量來說，俄羅斯的人口數量為波蘭的4倍（俄羅斯為1.44億人口，波蘭是3700萬人）。

自2020年以來，波蘭的出口一直保持穩定增長，與俄羅斯依賴石油和天然氣出口大不同，波蘭出口的商品更加多元化，包括汽車零組件、電機設備、家具、機械工具、食品與農產品、化工產品以及煤炭等相關產品。

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