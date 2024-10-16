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專挑華裔女下手！德國爆連環性侵案　警發布中文警告：注意安全

▲▼警察,警車。（示意圖／VCG）

▲德國近半年發生了4宗中國女性被性侵的案件。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

德國自今年1月以來發生多起連環性侵案，犯罪目標多數針對華裔女性，而案發地點則遍布黑森州法蘭克福市及周邊地區，引發當地警方高度重視。最近，警方發布了一份以德、英、中3語撰寫的警告，強調案情嚴峻，提醒年輕的華裔女性注意人身安全。

綜合外媒報導，警方通報，嫌犯的慣用手法是透過中國微信、小紅書等社群媒體平台上的招租廣告，以租房或預約民宿的名義，偽裝成租客前往受害者住所，並在見面後對不設防的女性施以性侵。警方表示，嫌犯在尋找潛在受害者時，有時甚至會冒充女性身份，以便更容易接近受害者。

與此同時，嫌犯還會在網上發布招募訊息，故意誇大薪資，吸引女性前去應徵，然後再對她們下手。在過去半年裡，德國已有4名中國女性受害，其中2宗案件發生在法蘭克福市，其餘2起則在法蘭克福的附近地區。根據網路消息，一名自稱是受害人的張女透露，嫌犯是一名50歲男子，皮膚白皙，看起來面容和善，但他破門而入後會露出真面目。

當地檢方告訴《畫報》，當局將全力追捕嫌犯，但由於嫌犯目前還未被捕獲，因此檢方和警方仍要警告潛在受害者增強防範意識，「預防是保護女性安全的重要措施」。法蘭克福警方9月20日在官網發布以德、英、中3語撰寫的警情通告，詳細披露案件情況，並呼籲知情人士提供有關嫌犯的線索，以便盡快破案，保障當地居民的安全。

▼警方發布3語警情通告呼籲中國女性提高警惕。（圖／翻攝自德國警方官網，可點圖放大）

▲▼德國近半年發生了4宗中國女性被性侵的案件，警方急發布3語警情通告。（圖／翻攝自德國警方官網）

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