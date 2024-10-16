酸黃國昌是「黃一半」　吳思瑤話當年：別拿老農津貼混淆視聽！

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院在野黨團要求行政院編足原民禁伐補償預算，但政院認為這有違憲之虞，遭民眾黨團總召黃國昌質疑是「綠能你不能」，因2011年民進黨同樣提案修正增加老農津貼。對此，民進黨團幹事長吳思瑤16日批評，黃國昌話只說一半，是「黃一半」，當初的修法是合乎財政紀律，且漲幅合理。

針對總預算案，藍白要求行政院根據三讀通過的《原住民保留地禁伐補償條例》編足預算，否則僵局難解，行政院長卓榮泰則說明，這有違憲之虞，黃國昌曝2011年時民進黨同樣提案修正《老年農民福利津貼暫行條例》，質疑「綠能你不能」。

吳思瑤今天回應指，卓榮泰備詢一再強調的《憲法》第70條，是立法院在審查預算的時候，不得為增加（支出）之提議，就清楚規範立法院可以刪預算，但不能增加預算；而《預算法》也有規定，立委所提法律案，大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院意見，並彌補資金來源；《財政紀律法》也指出，不管各級政府機關，制定法律時，不得增加固定經費額度或比例保障；《財政收支劃分法》也再次闡述，各級政府、立法機關制（訂）定或修正法律或自治法規，有減少收入者，應同時籌妥替代財源；需增加財政負擔者，應事先籌妥經費或於立法時明文規定相對收入來源。

吳思瑤表示，黃國昌說綠能你不能，這是混淆視聽，當時老農津貼，最先提案的是國民黨立委，民進黨團認為要兼顧財政紀律，行政院也跟上才提出版本，這是有共識的，是合理的財政負擔、合法修訂、合乎憲法權力分立。

吳思瑤說，像是禁伐補償，行政院說支持從3萬調整到4萬，這是是合理的，但到6萬會超過負擔，且排擠其他預算，這就是行政院在捍衛的，黃國昌完全是「見樹不見林」，話都說一半，根本「黃一半」。