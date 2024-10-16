曝協商總預算態度　黃國昌舉2例：民進黨當時怎沒說「違憲」？

▲民眾黨團總召黃國昌、立委張啓楷召開「民進黨政府圖利力暘光電弊案，鋸箭起訴、縱放高官」記者會。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

明年度中央政府總預算案持續卡關，立法院長韓國瑜明（17日）上午10時召集朝野黨團協商總預算、考試院人事同意權、政府電價政策專案報告、公職人員選罷法草案。立院民眾黨團總召黃國昌今（16日）舉例，民進黨團2011年提出修正老農津貼照顧標準、2005年也提《老年農民福利津貼暫行條例》修正，當時怎麼沒聽到民進黨說違憲？

民眾黨團總召黃國昌、立委張啓楷上午召開「民進黨政府圖利力暘光電弊案，鋸箭起訴、縱放高官」記者會，被問到明天黨團協商總預算案，國民黨態度可能比較軟化，民眾黨團態度如何？黃國昌先是回應，國民黨的態度如何，自己不是很清楚，這是國民黨自己黨內民主的事情。

黃國昌提及，「民眾黨立場非常明確，台灣是一個法治國家，請行政院長卓榮泰依法行政。」昨天卓榮泰口不擇言到說出，立法院三讀通過的法律、增加禁伐補償支出是「違憲」，「我想請教一下卓榮泰，你們以為憲法法庭現在民進黨控制，你行政院長說違憲就違憲？」

黃國昌指出，自己昨天就問過，當初民進黨在野時，民進黨立院黨團2011年提出修正老農津貼照顧標準，大家都不反對，但民進黨怎麼會雙標成這樣？在野時透過法律案修正增加給老農照顧，請問卓榮泰違憲不違憲？還是民進黨在野時提不違憲，民進黨執政時因權力要掌握在手上，所以其他在野黨提就違憲，「有這種道理喔？」

黃國昌再指，2005年民進黨團同樣提出《老年農民福利津貼暫行條例》修正，要將老農福利津貼從每個月4000元提高至5000元，後來這條三讀通過了，「怎麼沒聽到當時的民進黨說違憲、錢不能發？當初提這案的上面，還有大大黨團幹部名字叫賴清德！」

黃國昌痛批，「請問賴清德，你們民進黨現在的標準是什麼？民進黨可以提法律案修正增加對老農照顧，但執政的時候，所有權力、金錢要一把抓，國會三讀通過的法律，在民進黨政府眼中根本是空氣、可以完全無視？」現在為了幫違法亂紀找理由，連違憲都搬出來，「卓榮泰你們夠了沒有？」

另外，黃國昌提醒，明天協商的不只有總預算，還包括民眾黨團提出的考試院人事同意權，「那就很奇怪了，民進黨一天到晚說『人事同意權要趕快審查』，我們上次具體提案、排定了時程，結果協商時民進黨反對，這在玩什麼兩手策略？」

張啓楷也說，卓榮泰只有兩種可能，一是「知法玩法」，二是「失憶」了，不只是民進黨曾提老農津貼，副總統蕭美琴擔任立委時也提過「東部發展條例」，要編列50億元預算分10年建設東部，這是民進黨提的案，立法院也照做，「民進黨是睜眼說瞎話嗎？」