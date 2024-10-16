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台灣1.7萬家補習班「比超商多」　教長：小家庭更重視子女教育

▲▼對於台電將取消學校電費優惠，鄭英耀表示，將編列預算補足差額。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長鄭英耀表示，補習班總量是下滑，但文理類增加，反映家長的期待。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

立法院昨進行施政總質詢，立委披露補習班比超商多逾4000家。教育部鄭英耀今（16日）指出，受到少子化影響，近十年來補習班總量是減少，從1.8萬多家降為1.7萬多家，但文理類補習班反而是增加，主因是受到少子化影響，補習班走向小班制，這也反映父母對小孩子在外語能力或學科知識上有更大期待。

立法院教文會今天邀請教育部長鄭英耀列席報告業務概況並備詢。針對立委張嘉郡昨提及，108課綱上路後5年來，外語類補習班減少近500家，技藝類補習班少了快200家，文理類補習班增加966家，會前鄭英耀接受媒體聯訪時說明原因。

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鄭英耀表示，社會大眾都是關心台灣教育，希望給青少年更好成長空間。根據教育部統計，近十年來全台補習班總量是減少，從1.8萬多家降為1.7萬多家，在技藝類補習班是減少，文理類補習班反而是增加。

不過，鄭英耀指出，受到少子化影響，家庭樣態正在改變，現在都是小家庭，雙薪家庭的父母更重視、也更在意孩子的教育，包括課後的照顧，這是因為家庭經濟的改善，對小孩子在外語能力或學科知識上有更大期待，也讓家長將小孩子送往補習班。

鄭英耀進一步表示，因為少子化關係，補習班樣態也在改變，早期補習班規模比較大，現在都走小班制，而文理類補習班的增加，反映父母對小孩子在外語能力或學科知識上有更大期待。

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