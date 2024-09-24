不到1%高中生為學習檔案補習　教育部：靠學校老師協助就可完成

▲教育部調查顯示，不到1%高中生為製作學習檔案而補習。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

外界對學習歷程檔案有不少迷思，包括傳聞有學生交由補習班代做等。根據教育部針對逾4千名高中師生調查，不到1%學生為製作學檔而補習或請家教，不到5％學生繳交代做學習成果，而城鄉差異及父母的階級職業，並不會影響學生製作課程學習成果的積極與滿意程度，反而老師協助越多，學生越積極、評價也越正面。

民眾對108課綱及學習歷程檔案有不少負面看法，包括學習歷程對家境好的學生比較有幫助，甚至傳言由補習班代做，更質疑是多錢入學。教育部為廣泛蒐集教學現場狀況，委託台大師培中心主任林國明針對全台78所高中進行調查，完成2825份有效學生問卷，以及1228份教師問卷，並在今天公布結果。

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調查中發現，5成學生表示積極製作課程學習成果，8成學生認為，自己勾選給申請校系的課程學習成果，能夠契合該系重視的能力特質與學科知識。另約8成教師認為製作課程學習成果，可以協助學生培養素養與探索志向。6成7教師認為不會耽誤學生的課業學習。

林國明指出，進一步研究分析，城鄉差異及父母的階級職業，並不會影響學生製作課程學習成果的積極與滿意程度，弱勢學生自認從製作課程學習成果中學到更多能力，也傾向認為製作課程學習成果，可以幫助探索志向、培養素養和了解學科知識。

至於外界傳言不少學習檔案是由補習班代做，林國明表示，根據調查顯示，在高中三年中，不到1%學生為製作學檔而補習或請家教，曾經補習過「素養」也不到1%，兩者合計不到2%，另有不到5％教師遇到學生繳交代做的學習成果。

林國明認為，整體分析看來，調查打破城鄉差異及父母的階級職業會影響學習檔案，也凸顯教師在製作學習檔案中的重要性，老師協助學生越多，學生製作越積極，對成果評價也越正面。

▲教育部調查顯示，對於製作課程學習成果，不受城鄉差異及家庭背景影響，也教師評價也正面。（圖／記者許敏溶攝）