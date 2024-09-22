景美女中教師怒了：補習班落點抹煞教學　教育局：從未公布排名

▲景美女中入學分數排名下降，連日引發各界熱議。（圖／ETtoday資料照）

記者楊惠琪／台北報導

景美女中入學分數排名話題，連日引發熱議，也掀起一陣景女新浪潮，除了校長周寤竹對全校師生發出公開信外，也相繼有學校老師、校友、家長等在臉書發文聲援。景美女中教師江信良就怒嗆：「所有學校的努力，都不及一張補習班的落點分析」，並點名北市教育局出面說明。對此，教育局表示，從未公布各校錄取分數與排名，網傳排名真實性存疑，呼籲學生和家長勿聚焦在分數排名上。

江信良表示，每年補習班的落點分析都會在網上流傳，就會出現「景美女中怎麼了嗎？」的討論，今年更因為媒體大肆報導、鋪天蓋地討論，「好像學校辦學真的很差一樣」，事實上，教育工作者沒有選擇學生的權利，學生進來學校就好好教。

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江信良指出，景美的交通問題是硬傷，還有堅持只招收女生，沒有男生母群體平均入學成績，導致成績分布會拉得很長，然後補習班的一張落點分析，讓明明是這麼好的學校，變成新聞中的「景美怎麼了」。

江信良進一步指出，根據以往大學升學成績估算，200個會考26分的學生來到景美，景美卻能給出每年50個台大，排名應該是看學校的CP值才對。他也點名台北市教育局，應該為近期的排名之亂表達立場。

台北市教育局副局長陳素慧表示，教育局從未公布各校的最低錄取分數與排名，學校也不會主動公布，網路上流傳的落點分析，應該是從補習班流出，研判是補教業者依據自己補習班內的考生進行分數排序，母群體只有補習班學生，未必適用所有基北區考生。

陳素慧也強調，教育選擇應以「適性入學」為考量，讓學生依自身興趣、性向、發展方向，並考量學校的辦學特色、與上下學交通便利等因素，選擇最合適的高中職入學，呼籲學生和家長不要太聚焦分數排名上。

一名景美女中校友也發聲，雖然是以升學為主的普通高中，就學期間體育課和音樂課也沒有一直被借走，到現在還是很感謝當年就讀景美女中，雖然每天都要六點起床，過了辛亥隧道就淋雨，進教室都是濕答答的，她說：「有些事情比單純數字的排名更重要。」