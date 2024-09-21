自掏腰包帶學生攀岩划獨木舟　他「父愛般陪伴」獲全國教師獎

▲教育部長鄭英耀（前排左），親自頒獎給全國SUPER教師獎國中組得主劉韋廷。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

今（21日）獲得全國SUPER教師獎國中組得主劉韋廷，在彰化線西國中深耕學生輔導逾十年。劉韋廷相信輔導不是等學生求救，反而主動出擊，自掏腰包與時間帶領孩子從事攀岩、划獨木舟等活動，甚至適時彌補許多學生父親的角色，師生情誼讓人動容。劉韋廷坦言獲選有點意外，但深信「孩子不會只有這樣」，陪伴會帶給學生不一樣人生。

113全國SUPER教師獎今天舉行頒獎典禮，活動由全教會、全教總合作辦理，全國共有46位經由各縣市推薦的教師參與。活動分為幼兒園組、國小組、國中組、高中職組等四個等級。其中，在彰化線西國中擔任專輔老師超過十年的劉韋廷，榮獲今年全國SUPER教師獎國中組得主，也是第一位獲得全國SUPER教師獎的專輔教師。

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家住彰化和美的劉韋廷，從彰師大畢業後就到線西國中擔任專輔老師。有別於一般輔導老師等待學生求救，劉韋廷對於輔導學生作法是「主動出擊」，踏出諮商室與學生同行，積極正視學生脫序行為的徵兆，並主動因應，而最好策略就是戶外教育。

目前36歲的劉韋廷，為了讓學生走到戶外，主動學習攀岩、騎單車、登山、划獨木舟等活動，甚至考上攀岩教練執照。考量學生的經濟狀況，劉韋廷不僅自掏腰包幫學生準備活動器材與裝備，甚至開車或由遊覽車接送學生到活動現場，學生只需要負擔少數費用，也讓他至今幾乎沒什麼存款、尚未結婚，因為把薪水都花在學生身上。

▲劉韋廷帶領學生投入攀岩等戶外活動，獲得今年全國SUPER教師獎。（圖／記者許敏溶攝）

戶外活動讓學生有系統學習各種技巧，經過平日嚴格訓練，讓學生找到團體歸屬感，也走出不同一般的輔導新途徑。曾有學生問劉韋廷，「為何要花這麼多時間陪我們？」劉韋廷直言，「因為我是老師，這不就是老師該做的事？」

此外，劉韋廷與高關懷學生的師生情誼讓人動容。全教總評審指出，劉韋廷適時彌補許多學生父親的角色，讓學生在人生成長的重要時期，不再有那麼遺憾，且有明確的典範可學習，讓學生知道人生仍有積極正面的不同選擇，可謂「用生命影響生命」。

對於自己獲獎，劉韋廷說，「有點小意外！」但他也坦言，自己一個人做這些事是有點吃力，尤其金錢與時間是很大問題，希望這次獲獎後，能有更多人注意到這塊，透過戶外教育方式一起幫助與輔導這些學生。

▲劉韋廷帶領學生投入攀岩、划獨木舟等戶外活動。（圖／劉韋廷提供）