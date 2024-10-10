現在小學生很幸福？7年級生家長曝「小二兒」驚人學習量：悲慘

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友發文表示，相比以前只有電風扇，牛奶也要訂才有得喝，現在的小學生班班有冷氣、班班有鮮乳，是不是過得很幸福？不過，就有七年級生搖頭，現在的學童只是條件比較優渥，但承受的壓力大很多，「同一所學校，同樣的年級，我兒的學習量／作業量大概是我的2-3倍左右」，直呼「身為家長只覺得很無力，不少子化才奇怪。」

有人在PTT的Gossiping板問卦，「現在小學生是不是很幸福？」認為現在的小學生班班有冷氣、班班有牛奶喝，相較之下，以前國小只有電風扇，牛奶還要自己訂，不禁直呼，「現在的小學生是不是比以前過得超舒服的啊？」結果，就有七年級家長回文，「完全相反，現在的小朋友比起七年級的童年，我只能說悲慘。」

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為何如此確信？他說自己跟兒子唸同一所小學，所以很容易就比較出哪一方更辛苦。現在才小二的兒子，上半天課的日子，放學後都要去安親班，上完安親班可能還有補習班或才藝課，回到家都6點或7點多；若是全天課的日子，放學後就去社團課，到家是6點。

而且，兒子才小二，就要寫很困難的作業，「要寫的字很多，認真寫要一個小時左右才能完成，如果不得其法或是集中力不好，寫一下午都有可能。」另外還有各種五花八門的作業，「除了英文還需要學第二語言，比如台語，然後還有作業，學習方法也是一樣的填鴨。」

跟他以前比起來，兒子的學習量、作業量是2～3倍左右，現在每周還有小考，考試還一堆閱讀型陷阱題目，「本來我也不想讓我小孩課業壓力這麼大，補東又補西。」他表示，自己對孩子課業要求其實不高，希望在班上平均左右即可，「但大家都這樣！我實在無法放任不管他讓他成績墊底，只能一起加入競爭的行列。」

更讓他擔心的是，孩子的視力問題。他說，他的孩子從小就被禁止使用手機、平板，一年級入學時視力還是1.0，但僅過一年就變為不合格，「追根究柢就是課業量太多、戶外活動不足，每天長時間閱讀寫字不近視才奇怪」。

另外，現在學校不准學生帶早餐到學校吃，且因為少子化問題，許多學校的合作社也關門，這些都讓學生失去許多快樂的小事。他認為，政府應該思考如何幫助孩子減輕壓力，而不是只注重吹冷氣、喝牛奶等政策，「身為家長只覺得很無力，不少子化才奇怪。」

看到回文後，許多人也感嘆，「以前只要考試，現在要十八般武藝QQ」、「現在小孩真的很可憐」、「父母輩的童年：跳格子、拼仔、打彈珠、跳繩。我們的童年：彈珠超人、超速yoyo、戰鬥陀螺、神奇寶貝、數碼寶貝。現在的童年：學習歷程」、「現在的國小真的功課地獄，然後國中更難，一堆人直接放棄。」