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美式賣場強勢回歸再創新低價！SUPER X 分離乳清蛋白飲「奶茶口味」搶攻學生及飲控族群

▲▼ 乳清蛋白,健身,營養,增體力,特價,美式賣場,學生,飲控,代餐。（圖／網友提供）

▲美式賣場「SUPER X 分離乳清蛋白飲」近日直接折扣近200元的下殺優惠，特別釋出的「奶茶風味」不只適合全家人享用，也很適合做為手搖飲的替代品。（圖／翻攝美式賣場網站）

消費中心／綜合報導

一提到「乳清高蛋白」，腦海中浮現的是那些在健身房揮汗如雨的壯漢和女神？但如果以為這個健身界的「秘密武器」只屬於他們，那就大錯特錯了！近年有許多營養師幫忙揭開乳清高蛋白的另一面，原來它不僅適合健身達人，對學生、青少年、飲控族群同樣有增強精神體力，甚至提高生活品質的效果。時值美式賣場推出「SUPER X 分離乳清蛋白飲」直接折扣近200元的下殺優惠，特別釋出的「奶茶風味」不只適合全家人享用，也很適合做為手搖飲的替代品，幫助剛開始接觸飲控的人減少心理壓力。重點是，這次的折扣更是「史上新低價」，是想要嚐鮮的新朋友不可錯過的優惠活動。

▲▼ 乳清蛋白,健身,營養,增體力,特價,美式賣場,學生,飲控,代餐。（圖／網友提供）

▲▼「SUPER X」推出主打「全家人都可以喝」的高蛋白奶茶，並祭出優惠折扣，引起不少民眾好奇。（圖／網友提供，下同）

▲▼ 乳清蛋白,健身,營養,增體力,特價,美式賣場,學生,飲控,代餐。（圖／網友提供）

所謂「30拉警報」，不少邁入中年、久坐少站的上班族，紛紛感受到新陳代謝減慢，好像無論吃少吃多都會悄悄變胖，為了健康因此加入飲控行列。然而相反地，正處於身體快速發育的青少年來說，煩惱的則是不知道要吃多少才能讓自己長高，有體力面對繁重課業與運動表現。近年，看見這些不同需求的營養師，開始推廣起攝取優質蛋白質的重要，鼓勵大家吃對食物才能正確飲控，且同步提升體力的可能。方便營養補充的乳清蛋白飲，也因此進入大眾市場！

▲▼ 乳清蛋白,健身,營養,增體力,特價,美式賣場,學生,飲控,代餐。（圖／網友提供）

▲▼乳清蛋白飲的多元優勢，讓不少飲控中的女生可以追求更無壓的健康生活！

▲▼ 乳清蛋白,健身,營養,增體力,特價,美式賣場,學生,飲控,代餐。（圖／網友提供）

▲▼ 乳清蛋白,健身,營養,增體力,特價,美式賣場,學生,飲控,代餐。（圖／網友提供）

有別於市面上一般乳清蛋白飲較重視適口性，「SUPER X 分離乳清蛋白飲」不僅推出大眾都能接受的奶茶風味，更主打每瓶皆含36G醫療級分離乳清蛋白質及6800mg支鏈胺基酸、蛋白質純度超越98%。對比近年也主打能增強體力的滴雞精，「SUPER X 分離乳清蛋白飲」背後團隊研究後表示，每喝一瓶SUPER X其實相當於攝取9.5包滴雞精的蛋白質含量（以1包市售60ml計算），因此不只能幫助健身後的肌肉修復生長，對於想要飲控又擔心肌肉流失的族群來說，既能提供高飽足感，也能有助於控制食慾，進而幫助體脂肪下降。對於需要長高長壯的學生族群來說，也能當做正餐或營養補給的選擇。

主打為各族群設計的「SUPER X 分離乳清蛋白飲」，除了嚴格要求成分比例，也堅持不含糖、脂肪和乳糖，無防腐劑與生長激素，並捨棄一般滴雞精產品會添加的防腐劑、增稠劑、抗結劑等人工添加物，這樣的堅持讓SUPER X一舉榮獲2022法國世界乳品創新大獎冠軍，更以值得信賴的品質擄獲愛用者的心。

▲▼ 乳清蛋白,健身,營養,增體力,特價,美式賣場,學生,飲控,代餐。（圖／網友提供）

▲即日起至10/27（日），原價899元12瓶裝的「SUPER X 分離乳清蛋白飲（奶茶風味）」，在美式賣場祭出「史上最低價」719元，10/22、10/23、10/25三日更推出試飲活動。

為了讓從沒喝過乳清蛋白飲的「初飲者」也能輕鬆接受，SUPER X 分離乳清蛋白飲將目前最受歡迎的奶茶風味，以方便攜帶的瓶裝設計，無論居家飲用或是外出健身、郊遊爬山，比起用冷溫水沖泡還要來得快速便利！從10/14（一）至10/27（日），原價899元12瓶裝的「SUPER X 分離乳清蛋白飲（奶茶風味）」，在美式賣場祭出「史上最低價」719元，甚至還貼心推出10/22、10/23、10/25三日試飲活動，讓有興趣的會員對SUPER X 分離乳清蛋白飲奶茶風味留下驚豔印象，還能再趁優惠期間囤貨。

▲▼ 乳清蛋白,健身,營養,增體力,特價,美式賣場,學生,飲控,代餐。（圖／翻攝美式賣場網站）

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