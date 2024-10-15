北市僅13校選鮮奶　景美國小10分鐘內分送各班：其實不難

▲景美國小10分鐘內就把近900瓶鮮奶分送各班。（圖／景美國小提供）

記者楊惠琪／台北報導

「班班喝鮮奶」政策從9月起實施，全台有超過75%的學校喝保久乳，僅有22%的學校選擇冷藏鮮奶，其中台北市139所公立國小，僅有13校選鮮奶，比例更不到1成。景美國小是極少數選擇喝鮮奶的學校，昨首次供應，全校700多名學生，不到10分鐘就完成分送各班任務，校長康燕玉說：「只要準備工作做好，喝鮮奶沒有那麼難。」

康燕玉表示，學校原本的營養午餐就有搭配供應保久乳，低年級平均每月供應1.5瓶、中高年級每月2.5瓶，儘管保久乳和鮮乳營養成分一樣，但的確很多學生不喜歡保久乳的味道，之前隨餐提供給學生，有發現學生偷偷丟掉，就連她自己也比較偏好鮮奶，「大人都不喜歡喝了，為什麼要逼孩子喝。」

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▲低年級老師在課堂上引導學生如何打開鮮奶瓶，融入生活教育。（圖／景美國小提供）

康燕玉指出，在學校老師的支持下，決定克服冷鏈、配送等問題，提供全校學生冷藏鮮乳，而配套工作包括跟乳商協調到貨時間，並事先以30瓶一袋放入保冷袋，廠商在上午第二節大下課前送達，接著由學務處人員清點各班實際瓶數，各班派員到川堂統一領取回到班上，全班喝完後才統一下課。

康燕玉說，低年級導師還結合生活教育，帶領學生看牛奶效期、如何打開紙盒裝鮮奶，喝完之後清洗、把紙盒壓扁，適時融入食農和生活教育，全校學生反應都非常好，也感謝全校老師和行政人員協助。

「喝鮮奶其實沒有這麼難。」康燕玉說，只要學校做好配套措施，就能克服冷鏈和配送難題。她也坦言，政策的確增加了行政負擔，但只要全校師生配合，就能落實政策美意，不僅幫學生補鈣，也是很棒的生活教育。

北市教育局副局長陳素慧表示，肯定景美國小把喝鮮奶融入教學，也感謝全校老師願意配合協助鮮奶配送事宜，坦言北市學校選擇鮮奶的比例過低，至於其他學校要不要跟進選擇鮮奶，仍尊重各校決定。

▲景美國小是北市少數選擇冷藏鮮奶的學校。（圖／景美國小提供）