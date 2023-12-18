美式賣場祭全家人高營養補給品超殺折扣　「SUPER X乳清蛋白飲」奶茶風味微甜順口好好喝

▲SUPER X推出「36g PROTEIN頂級分離乳清蛋白飲」，一瓶含有高達36克蛋白質。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

近來健身風潮盛行，為了追求更健康的體態，不少人選擇透過飲食控制來減脂增肌，其中吃夠個人所需足量的蛋白質很重要，蛋白質是人體細胞、組織、器官主要的構成物質，有助於組織修復，也是肌肉合成、生長的來源之一，不只健身增肌者需要，對於長輩提升肌力、小孩發育成長都是必要營養。根據衛福部國健署的「每日飲食指南」建議，一天要從六大類食物中攝取合宜的蛋白質、脂質和醣類三大營養素比例，不過現代人因生活忙碌多外食，三餐容易營養不均衡，因此，從乳品精煉而成的「乳清蛋白」就成為了日常補充蛋白質的好幫手。

市售乳清蛋白產品有粉狀沖泡款，亦有液態瓶裝款，另外會添加多種風味，如草莓、巧克力、香草奶茶、抹茶、乳酸、芋頭、蜂蜜牛奶等，讓乳清蛋白就像飲料一樣好喝，選擇多多；但其實還是有不少人覺得乳清蛋白喝起來有股難以形容的怪味，或是太甜、藥水味太重等，但「SUPER X乳清蛋白飲」是個例外，在眾多產品中獲得高人氣推薦，關鍵就在於它喝起來沒有多數人害怕的「乳腥味」。

其中SUPER X推出的「36g PROTEIN頂級分離乳清蛋白飲」更精心調製成奶茶風味，喝起來就像微糖奶茶，品牌也在官網秀出不少專業健人體驗後的感想，「甜度很適中」、「是最近喝過最濃也沒有謎樣乳清怪味，奶茶香氣非常順口」、「喝起來清爽不反胃、冰過更好喝」，非常適合手搖珍奶愛好者，既可以喝到奶茶的香濃滋味，滿足味蕾的同時還沒有乳清怪味，再加上0乳糖、0糖、0脂肪，熱量僅有180大卡卻擁有高達36g的蛋白質含量，快速補充營養又健康。

▲SUPER X「36g PROTEIN頂級分離乳清蛋白飲」喝起來口感受到許多網友肯定，大讚就像市售奶茶般微甜好喝。

為了讓營養補充更方便直覺性，SUPER X堅持製作開瓶即喝的乳清蛋白飲，解決消費者出門還得帶著蛋白粉、搖搖杯在身上，以及出外不方便找水、搖不開結塊等種種困擾；由於蛋白質濃度高與遇到溫度變化時，結構會使其發生變性，要讓蛋白質呈現液態且維持營養是一大挑戰，為此SUPER X耗費2萬6干多小時研發時程、1千小時以上的口感調整，精選無賀爾蒙、無生長激素的國際頂級乳源，再透過全球頂尖離子交換技術分離牛奶，品牌表示，經過此技術能打造出蛋白質純度高達98.5%以上的分離乳清蛋白，含有天然支鏈胺基酸比例高達23.7%，其中白氨酸接近13%，成為極適合增肌的優質蛋白，像是「36g PROTEIN頂級分離乳清蛋白飲」就是由18瓶牛奶（250ml）濃縮而來。

從乳牛培育、鮮乳集成到乳清蛋白的製程，SUPER X精準掌控每一個環節，也朝向純淨高品質、避免多餘添加劑的目標邁進，以無賦形劑、膠體、色素的乳清蛋白飲提高消費者接受度，經由適當水量、合宜溫度、黃金配比打造出人體能夠快速吸收的乳清蛋白飲，「36g PROTEIN頂級分離乳清蛋白飲」充滿所需的能量補給，品牌說明1瓶450ml的蛋白質含量相當於13顆蛋黃的蛋白質含量，等同於一口氣喝下2.3瓶450ml的豆漿，或吃掉92隻草蝦仁，也含有超過6800g人體無法合成的BCAAs3大胺基酸，更棒的是，神還原奶茶風味讓口味更加好喝誘人，而且想喝就喝不必費力搖，輕鬆滿足身體所需和心理渴望。

▲「36g PROTEIN頂級分離乳清蛋白飲」即開即飲，完美解決解決消費者容易忘記帶蛋白粉、遙遙杯出門等困擾。

也因為SUPER X乳清蛋白飲富含人體需要的蛋白質營養，不論各個年齡層都適合飲用，早上喝一瓶充飽一天能量、午餐前喝有助飽足感減少過量飲食負擔、點心時間低熱量美味放心喝、睡前也能喝幫助身體修復養肌，想要開始養身此時正是好時機，「36g PROTEIN頂級分離乳清蛋白飲」自12/18（一）至12/24（日）在美式賣場祭出今年折扣最殺檔期，一箱12瓶裝原價899元，優惠期間特價只要719元，擔心一箱太多瓶冰箱放不下？SUPER X乳清蛋白飲使用德國無菌充填技術，常溫保存即可，補營養、搶便宜就趁期間限定特賣入手。