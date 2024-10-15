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台南永康學生無校可讀　蔡育輝嗆解編文小用地讓奇美醫院獲利

▲台南市議員蔡育輝拿出六甲頂重劃前後都市計劃圖，怒批解編文小一、文中一等用地，美其名公共設施用地解編是為了『還地於民』，結果造成國中小學孩子無校可讀。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市議員蔡育輝拿出六甲頂重劃前後都市計劃圖，怒批解編文小一、文中一等用地，美其名公共設施用地解編是為了『還地於民』，結果造成國中小學孩子無校可讀。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南永康人口23.4萬人，且持續增長，小朋友多到無校可讀，市議員蔡育輝拿出六甲頂重劃前後都市計劃圖，怒嗆總統賴清德，在他當台南市長期間，解編文小一、文中一等用地，美其名公共設施用地解編是為了『還地於民』，結果造成國中小學孩子無校可讀。

蔡育輝指出，永康六甲頂重劃區文小等2公頃多的土地，解編是為了奇美醫院，『還地於民』成了『還地於奇美醫院』？犧牲國中小學孩子的受教權讓奇美醫院獲利。

蔡育輝指著重劃前的六甲頂都市計劃圖說，永康是台南縣人口最多稅收作多的鄉鎮，所以1979年台南縣政府就高瞻遠矚的，為永康六甲頂畫下永續的都市計劃藍圖，這份重劃前的都市計劃圖，1.9公頃規劃為文小一用地，0.12公頃作為停車用地，0.24公頃是市場用地，附近還規劃有1.16公頃公園和0,2公頃兒童遊樂場用地，這塊文小一用地，距離大橋國小640公尺，距離大光國小630公尺。

蔡育輝表示，賴清德當選台南市長，台南縣市合併，永康六甲頂的重劃完全變了調！看不到南科所帶來的人口紅利和城市永續發展未來性，賴清德執政時的台南市府說，依周邊已開闢學校的學齡人口成長狀況、鄰近學校服務涵蓋範圍、區域人口成長情形，及學校用地面積等事項評估為低度使用需求，所以將六甲頂1.9公頃的文小一用地，0.12公頃的停車用地，0.24公頃的市場用地，這塊2公頃多的土地，重新規劃、解編還地於民。

蔡育輝痛批，永康鄉因為人口超過20萬人，成為永康市，現在更一舉成長到23萬人，賴清德市長將六甲頂重劃區解編不但沒有還地於民，最後2公頃多的土地其中1.26公頃成了奇美醫院醫療專區，導致大橋國小這些年一直在77班到79班的爆班狀態，大光國小也爆班都維持32班。很多小朋友無校可讀，必須越區就讀，他批奇美醫院有了醫療專區，但永康的孩子卻沒了小學用地！

有關議員關心永康醫療專用區，市府都發局表示，該區域範圍原為學校、市場等公共設施保留地，然而因少子化及消費性習慣改變等因素，經專業評估，已無作為學校、市場等公共設施之需求。因此依據內政部於2013年訂頒的作業原則，進行檢討解編，以促進土地資源合理利用。

基地範圍緊鄰奇美永康院區，周邊多為醫療及其相關附屬服務機能，考量市民對醫療服務的需求日增，衛生福利部已於2019年同意奇美永康院區興辦第六醫療大樓之擴建計畫，故市府於解編後之使用分區除住宅區及公共設施用地外，規劃保留部分為醫療專用區以解決醫療服務空間不足之問題，以更加完善醫學中心服務市民。

都發局說明，醫療專用區僅得供醫療院所使用，基準容積率比照住宅區訂為200%，並無給予較高使用強度；此外，因醫院周遭停車需求高，市府已要求醫療專用區必須加倍留設停車空間，以維其社會責任。

都發局進一步說明，該解編計畫乃依據規定辦理。本原屬永康六甲頂地區之公共設施保留地，內政部2013年訂頒「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」，要求各地方政府檢討解編不必要之公共設施保留地，以促進土地資源合理利用。且依照內政部都委會審議通過計畫規定，地主必須負擔逾36％（計1.473公頃）之公園、廣停、廣場、廣道及道路等公共設施用地及其開發費用，符合通案性回饋規定並挹注地方公共設施服務之功能；本案由本府以公辦方式重劃開發，規劃及開發過程透明公正。

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