特價390元！UNIQLO「1系列」仍銷不掉　大票1原因拒買：撞慘

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日系服飾品牌「UNIQLO」深受台人喜愛，除了基本款，還會跟設計師推出不同系列，或是聯名款。就有網友表示，該品牌某系列剛上市時超夯，甚至賣到斷貨。但他最近去逛的時候，卻發現該系列服飾不僅在打折，架上庫存也剩很多，貼文引發眾人熱論。

該名網友在Threads上表示，UNIQLO跟KAWS聯名的系列在3、4年前一件難搶，現在特價還銷不掉。文中則附上照片和一段影片，顯示貨架上還有很多衣服和托特包，皆特價390元。據了解，該系列服飾、包款是8月底開賣，原價是590元。

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貼文引發熱議，就有人表示，「日幣990加退稅，一件不用200啦」、「設計我覺得很無聊」、「有沒有可能是這季不好看呢」、「量太大，聯名的間隔也變短了，雖然限量的話會被大家罵買不到，但不限量就不吸引人了。」

還有不少網友則直呼，「現在撞衫率太高了這系列」、「路上太多人穿了」、「滿街都是」、「就大家都在穿，到哪都撞，我不喜歡」、「夜市看到一堆人在穿！」「第一次搶了幾件，第二次完全懶得買。款式很少圖案很膩，到處撞衫」、「路上制服。」

也有人笑說，「（特價）290的時候你就知道了，直接掃空！」「還在等變成190」、「可以等290或190再下手」、「在等變190元」、「等特價190再考慮。」