　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

特價390元！UNIQLO「1系列」仍銷不掉　大票1原因拒買：撞慘

▲▼UNIQLO（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日系服飾品牌「UNIQLO」深受台人喜愛，除了基本款，還會跟設計師推出不同系列，或是聯名款。就有網友表示，該品牌某系列剛上市時超夯，甚至賣到斷貨。但他最近去逛的時候，卻發現該系列服飾不僅在打折，架上庫存也剩很多，貼文引發眾人熱論。

該名網友在Threads上表示，UNIQLO跟KAWS聯名的系列在3、4年前一件難搶，現在特價還銷不掉。文中則附上照片和一段影片，顯示貨架上還有很多衣服和托特包，皆特價390元。據了解，該系列服飾、包款是8月底開賣，原價是590元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發熱議，就有人表示，「日幣990加退稅，一件不用200啦」、「設計我覺得很無聊」、「有沒有可能是這季不好看呢」、「量太大，聯名的間隔也變短了，雖然限量的話會被大家罵買不到，但不限量就不吸引人了。」

還有不少網友則直呼，「現在撞衫率太高了這系列」、「路上太多人穿了」、「滿街都是」、「就大家都在穿，到哪都撞，我不喜歡」、「夜市看到一堆人在穿！」「第一次搶了幾件，第二次完全懶得買。款式很少圖案很膩，到處撞衫」、「路上制服。」

也有人笑說，「（特價）290的時候你就知道了，直接掃空！」「還在等變成190」、「可以等290或190再下手」、「在等變190元」、「等特價190再考慮。」

ET快訊
收政治獻金「擋京華城停工」被連結！　秦慧珠：我坦蕩蕩
遭誤認成山豬！　23歲男中彈身亡
特價390！UNIQLO「1系列」仍銷不掉　大票曝原因
快訊／遭指捲入京華城案！　蔡壁如怒回應
153架共機擾台！　創單日新高
最愛「日本哪裡」票選！　網狂推冠軍：去不膩

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

美廉社店窄又偏僻　卻狂開新店！常客曝「2優勢」：固定去掃貨

搭公車為何容易暈？一票人爆共鳴：司機「這習慣」真的差

寧夏夜市「一堆攤販消失了」　觀光客傻眼狂問！真相曝光　

若《黑白大廚》有台版？律師神列7畫面　全場笑翻：好真實

2波東北季風挾雨彈「下最大地區曝」　周六北東轉濕涼

請喜歡的學弟吃飯！學姐邀他同去「卻收650元」　網虧：不付工具錢

屯原登山口崩毀！能高越嶺西段無法修復　雲天宮入口拚元旦開放

保久乳大缺貨「班班喝不到」　農業部：學校可改訂鮮乳

特價390元！UNIQLO「1系列」仍銷不掉　大票1原因拒買：撞慘

拿安卓戴AirPods「都是什麼人？」　一票人秒懂曝原因

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

梁文音演唱會「星光二班」到場力挺！　哽咽唱《分手後不要做朋友》：分開很痛

陸圍台軍演海警闖限制水域　巡防艇「並肩」驅離畫面曝

王心凌為演唱會「戒酒一個月」　不怕青峰索吻…妙回感情現況

VOLVO電動車帶你輕鬆環島 打卡全台最「南」端充電樁

三重警匪追逐！拒檢狂衝3KM　警連開9槍...副駕中2槍通緝身分曝

美廉社店窄又偏僻　卻狂開新店！常客曝「2優勢」：固定去掃貨

搭公車為何容易暈？一票人爆共鳴：司機「這習慣」真的差

寧夏夜市「一堆攤販消失了」　觀光客傻眼狂問！真相曝光　

若《黑白大廚》有台版？律師神列7畫面　全場笑翻：好真實

2波東北季風挾雨彈「下最大地區曝」　周六北東轉濕涼

請喜歡的學弟吃飯！學姐邀他同去「卻收650元」　網虧：不付工具錢

屯原登山口崩毀！能高越嶺西段無法修復　雲天宮入口拚元旦開放

保久乳大缺貨「班班喝不到」　農業部：學校可改訂鮮乳

特價390元！UNIQLO「1系列」仍銷不掉　大票1原因拒買：撞慘

拿安卓戴AirPods「都是什麼人？」　一票人秒懂曝原因

歐陽娣娣也發聲了：一個中國！複製貼上歐陽娜娜同句話　轉發圍台圖

美廉社店窄又偏僻　卻狂開新店！常客曝「2優勢」：固定去掃貨

就是芋頭！陸男童賭氣啃一口「姑婆芋」　嘴唇發麻心跳加速險送命

細說原住民族地區傳統地名　《山林族語》獲文獻書刊優等獎

搭公車為何容易暈？一票人爆共鳴：司機「這習慣」真的差

寧夏夜市「一堆攤販消失了」　觀光客傻眼狂問！真相曝光　

索托、史坦頓相繼開轟　洋基美聯冠軍賽首戰5:2擊敗守護者

匿名爆料「槍械、防彈背心不足」　海巡署駁斥：認知作戰假訊息

若《黑白大廚》有台版？律師神列7畫面　全場笑翻：好真實

二寶媽在家被「寵物倉鼠咬傷」　突然在年幼孩子面前昏倒身亡

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

生活熱門新聞

孕婦吃屋馬羊水破！業者1做法被讚爆

第1次壞壞！女友「1動作」他驚嚇：超色

女大生「守宮放醬油碟」挨告！壽司郎求償金額曝

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

今晚變天！　最低溫時間曝

28歲女每天吃「這1物」！1年後驚罹大腸癌

最愛「日本哪裡」票選　冠軍獲推去不膩

1年暴瘦26公斤　名醫雙頰凹陷說原因

初次用餐曖昧男「AA制這樣算」　她傻眼：吃相難看！

陽明山向天池「向天蝦」大爆發　謝金河曾踏入惹議

住宿舍怎麼解決需求？　學長給建議：不用忍

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

吃喜酒見桌上「綠色這一包」嚇到　答案揭曉

好市多冷凍生蝦仁「產地越南」嚇到不敢買！　內行人打臉

更多熱門

相關新聞

「台東部落食尚」聯名台南SOL-Tainan打造特色餐宴

「台東部落食尚」聯名台南SOL-Tainan打造特色餐宴

台東官方兩大美食活動之一「台東部落食尚」今年邁入第6年，往年都會從全台選擇一家餐飲業者聯名打造部落特色餐宴，今年選中台南四葉國際餐旅集團旗下的SOL-Tainan餐廳，為台東和台南兩個縣市的美食交流劃下一個新的里程碑。

兒問「為什麼阿姨要掃地？」　母回答暖翻

兒問「為什麼阿姨要掃地？」　母回答暖翻

AGA成人動漫展Coser賣「腳踩吐司」　全看傻

AGA成人動漫展Coser賣「腳踩吐司」　全看傻

台女「素顏很正？」大票有感：顏值最穩定

台女「素顏很正？」大票有感：顏值最穩定

在Threads曬載具「請別人幫刷」　網戰翻

在Threads曬載具「請別人幫刷」　網戰翻

關鍵字：

UNIQLOKAWS特價聯名撞衫Threads

讀者迴響

熱門新聞

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！

孕婦吃屋馬羊水破！業者1做法被讚爆

歐陽娜娜、張韶涵轉發「解放軍圍台圖」：只有1個中國

第1次壞壞！女友「1動作」他驚嚇：超色

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮被2女星「發文抗議」：畫面都他

女生宿舍24人有13人懷孕！揭闇黑真相

女大生「守宮放醬油碟」挨告！壽司郎求償金額曝

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」

柯文哲USB新解密！　爆秦慧珠拿威京30萬獻金

貨輪靠泊基隆港　「輕推1下」橋式機…3億沒了

柯文哲USB的數字全是錢！　謝國樑近日可能到案

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

今晚變天！　最低溫時間曝

貸款高達18億！她莫名變保人崩潰　銀行回應了

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」

更多

最夯影音

更多

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面