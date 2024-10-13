京華城沒停工！北市府挨轟　游淑慧曝難處：時間等得起急什麼

▲國民黨籍市議員游淑慧。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

台北地檢署偵辦京華城案，日前聲請扣押京華城土地獲准，北市府發文北院確定是否可停工，北院回函稱「停工與否請北市府自行依職權卓處」，民進黨市議員批評市府甩鍋失敗。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（13日）表示，停工時機點，並不像講得簡單。她認為，先不說還「沒起訴」，市府停工依據為何？光是工程安全，議會就該負責任的給市府時間確認。而且一兩個月後，就能更明朗的事，既蓋不完、也脫不了產，時間等得起，急什麼？

游淑慧表示，當一個市長，既不能被利益誘惑，也不用被罵就低頭，守法依法執法。而且坦白說，論工程專業和對行政手段了解，台北市議會內也沒有人專業的過副市長李四川，議會調查小組已完成案情調查，後續作為她尊重市府的專業判斷。

游淑慧表示，當然，她支持京華廣場遲早要停工，總不能讓它把有疑慮的20%樓地板面積都蓋好，變成既定事實，但何時停工的時機點，並不是像簡舒培議員那樣講得簡單。

游淑慧認為，因為早晚差一兩個月，過程會差很多，謀定與妄動。先不說都還「沒起訴」，市府的停工依據為何？光是工程安全部份，議會就該負責任的給市府時間去確認。

游淑慧說，「停工的上位原則，先是安全後是合法」，市長不是江湖老大，不用逞英雄講魄力，而是要謀定而後動，一兩個月內北檢就應該會起訴，起訴書內可視公務員違法失職之情節，再來看北市府的因應處分。

游淑慧再說，不止只有停工處分，市府的手段多著，例如「可以考慮撤銷建照」、「撤銷廢止京華城都市計畫書的新修訂部份（容獎方案），回到原都市計畫書（開發容積率560%）」。有好幾種可以因應的作為，都要看起訴書內容，以及了解更多相關證據，看哪一階段是違法作為。

游淑慧提到，而在這一兩個月內，市議會也能要求市府建管處要和土木、結構技師公會進場了解目前工程進度，觀察建築物及地層是否達到穩固安全的階段。

最後，游淑慧強調，其實一兩個月就能更明朗的事，京華廣場既蓋不完、也脫不了產，時間我們等得起的，急什麼？

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