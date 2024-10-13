　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

京華城沒停工！北市府挨轟　游淑慧曝難處：時間等得起急什麼

▲▼台北市議會第四次定期大會第二次會議市長施政報告，國民黨籍市議員游淑慧質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨籍市議員游淑慧。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

台北地檢署偵辦京華城案，日前聲請扣押京華城土地獲准，北市府發文北院確定是否可停工，北院回函稱「停工與否請北市府自行依職權卓處」，民進黨市議員批評市府甩鍋失敗。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（13日）表示，停工時機點，並不像講得簡單。她認為，先不說還「沒起訴」，市府停工依據為何？光是工程安全，議會就該負責任的給市府時間確認。而且一兩個月後，就能更明朗的事，既蓋不完、也脫不了產，時間等得起，急什麼？

游淑慧表示，當一個市長，既不能被利益誘惑，也不用被罵就低頭，守法依法執法。而且坦白說，論工程專業和對行政手段了解，台北市議會內也沒有人專業的過副市長李四川，議會調查小組已完成案情調查，後續作為她尊重市府的專業判斷。

游淑慧表示，當然，她支持京華廣場遲早要停工，總不能讓它把有疑慮的20%樓地板面積都蓋好，變成既定事實，但何時停工的時機點，並不是像簡舒培議員那樣講得簡單。

游淑慧認為，因為早晚差一兩個月，過程會差很多，謀定與妄動。先不說都還「沒起訴」，市府的停工依據為何？光是工程安全部份，議會就該負責任的給市府時間去確認。

游淑慧說，「停工的上位原則，先是安全後是合法」，市長不是江湖老大，不用逞英雄講魄力，而是要謀定而後動，一兩個月內北檢就應該會起訴，起訴書內可視公務員違法失職之情節，再來看北市府的因應處分。

游淑慧再說，不止只有停工處分，市府的手段多著，例如「可以考慮撤銷建照」、「撤銷廢止京華城都市計畫書的新修訂部份（容獎方案），回到原都市計畫書（開發容積率560%）」。有好幾種可以因應的作為，都要看起訴書內容，以及了解更多相關證據，看哪一階段是違法作為。

游淑慧提到，而在這一兩個月內，市議會也能要求市府建管處要和土木、結構技師公會進場了解目前工程進度，觀察建築物及地層是否達到穩固安全的階段。

最後，游淑慧強調，其實一兩個月就能更明朗的事，京華廣場既蓋不完、也脫不了產，時間我們等得起的，急什麼？

 還想看更多...

 ►憂京華城變大巨蛋2.0　李四川：依現行法令要「馬上停工」有困難

ET快訊
白種元推薦台北10家美食一次看
野生《黑白大廚》現身西門町！合體大咖YTR：台灣出差
台鐵女售票員遭砸頭！　傷勢曝光
快訊／中共航母遼寧號編隊駛入巴士海峽　軍方：可能進入西太平洋
小姊弟遭虐　竟喊健身教練「爸爸」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

自曝「和解飯」笑不出來！　黃國昌轟：民進黨有什麼好嘻嘻哈哈的

蔡英文訪英被迫延後？　王定宇：未來仍可以期待

京華城沒停工！北市府挨轟　游淑慧曝難處：時間等得起急什麼

快訊／中共航母遼寧號編隊駛入巴士海峽　軍方：可能進入西太平洋

爆檢調問周榆修「為何退出民進黨」　黃國昌轟：是在搞政治偵防？

評和解飯只是過場！　黃揚明轟沒誠意：最不該去的就是民進黨

藍計畫21日起排審《財劃法》　李彥秀：財政部別消極的以拖待變

基隆市長罷免案今投票！林右昌一早現身　自曝「忘帶身分證」

罷免案今投票！鍾小平現身基隆「突喊1句話」　涉違反選罷法

提前佈局2026？李四川赴板橋接雲寺遶境　藍綠3新北市長人選同台

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

王心凌揪告五人組「我是好蛋」　她搶當忙內...台上荒謬射槍XD

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

男騎車雙載高速逆向撞轎車　駕駛見2人慘跌炸魔性笑聲

Jessi目睹18歲男粉遭毆打　「趁亂走掉」澄清：不認識施暴者

屏東KTV鬥毆釀1死3傷　海陸中士遭陸軍士兵砍亡

日H級網美macca狂晃超兇身材　來台玩交友軟體...公開理想型

自曝「和解飯」笑不出來！　黃國昌轟：民進黨有什麼好嘻嘻哈哈的

蔡英文訪英被迫延後？　王定宇：未來仍可以期待

京華城沒停工！北市府挨轟　游淑慧曝難處：時間等得起急什麼

快訊／中共航母遼寧號編隊駛入巴士海峽　軍方：可能進入西太平洋

爆檢調問周榆修「為何退出民進黨」　黃國昌轟：是在搞政治偵防？

評和解飯只是過場！　黃揚明轟沒誠意：最不該去的就是民進黨

藍計畫21日起排審《財劃法》　李彥秀：財政部別消極的以拖待變

基隆市長罷免案今投票！林右昌一早現身　自曝「忘帶身分證」

罷免案今投票！鍾小平現身基隆「突喊1句話」　涉違反選罷法

提前佈局2026？李四川赴板橋接雲寺遶境　藍綠3新北市長人選同台

陳為民、金剛「哭紅雙眼」快步離開　全黑送好友汪建民最後一程

陸9月CPI年增0.4%　PPI年減2.8%

自曝「和解飯」笑不出來！　黃國昌轟：民進黨有什麼好嘻嘻哈哈的

韓國防部反擊金與正！　警告：敢動南韓人就「讓北韓政權消失」

雷諾「新復古風電動車」再一發！4 E-Tech預告巴黎車展全球首演

新北五股汽機車對撞！無照少年空翻一圈重摔　驚悚影片曝

不倫戀「激戰8旬阿嬤」大暈船　人夫捨不得放手：她一見面就想要

江少慶胸大肌撕裂傷已動刀治療　悍將安排復健規劃

喬丹祝賀「半人半神」入選名人堂　卡特曾將明星賽先發禮讓給他

新新併員工權益好模糊！　工會證實16日向金管會陳情

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

政治熱門新聞

即／蔡英文深夜突發聲：我已經啟程

張友驊「撞到腦部」導致離世？　妻子首發聲澄清：並非致死原因

鍾小平現身基隆「突喊1句話」　涉違反選罷法

蔡英文啟程訪歐　行程曝光「傳達台灣人民堅定信念」

快訊／國防部：中共航母遼寧號駛入巴士海峽

陸預告對台經貿出招　陸委會抗議

基隆罷免案今登場　謝國樑現身投票所曝好心情

馬英九熱情擁抱挺樑！　爆馬氏幽默：沒連任的話我揍你一頓

陸預告對台貿易壁壘「採取進一步措施」　經貿辦籲停止經濟脅迫

捲柯文哲弊案！前辦公室主任謝明珠「請辭董事」

「固樑」晚會破2萬人！謝國樑濕透上半身　「北北桃」3市長齊聚力挺

大巨蛋草皮沒被壓壞　李四川說明

基隆市長罷免案今投票！林右昌自曝忘帶身分證

林右昌表態明將投謝國樑罷免票　曝通關密碼「101010」

更多熱門

相關新聞

提前佈局2026？李四川赴板橋遶境

提前佈局2026？李四川赴板橋遶境

由於新北市長侯友宜任期將於2026年屆滿，外界關注藍綠白三黨派誰參戰；目前民調最高的是國民黨籍的台北市副市長李四川，而李13日上午參加新北板橋接雲寺遶境，該場還有同黨的另位潛在人選新北市副市長劉和然與民進黨可能參選人立委蘇巧慧，3人同台被解讀是提前佈局2026，但李四川否認，表示純粹是信仰宗教才來。

大巨蛋草皮沒被壓壞　李四川說明

大巨蛋草皮沒被壓壞　李四川說明

憂京華城變大巨蛋2.0　李四川這樣說

憂京華城變大巨蛋2.0　李四川這樣說

悼「文壇巨星」瘂弦辭世　蔣萬安：詩篇將繼續指引我們前行

悼「文壇巨星」瘂弦辭世　蔣萬安：詩篇將繼續指引我們前行

不捨陳佩琪喊話「把柯文哲放出來」　沈富雄：若起訴不覺得難堪嗎？

不捨陳佩琪喊話「把柯文哲放出來」　沈富雄：若起訴不覺得難堪嗎？

關鍵字：

台北市京華城蔣萬安李四川游淑慧停工京華廣場

讀者迴響

熱門新聞

即／孫安佐奮戰畫面曝！滿臉血吞敗

國道3號深夜嚴重車禍！2人慘死

國3死者身分曝！街頭藝人收工遇劫　他南下赴廟會慘死

孫安佐遭爆打毀容「高清駭人傷勢照」曝光！

正妹轉機被擋下爆淚　航空CEO霸氣出手

即／孫安佐頭部中多拳「鼻子噴血」！

國際通緝犯躲來台　「全家超滋潤」畫面曝

「陸軍vs海陸」7人大亂鬥　1人腹部遭砍腸外露亡

10男求刺激性愛　集體「陰莖發黑」全被割掉一半

國3恐怖車禍現場畫面曝！乘客腦漿四溢

又是陸軍333旅！海陸隊員臟器外露亡　屏東4個月2軍人慘死

控黃健瑋侵犯「母卻勸隱忍」！　女演員痛回1句

《順風》朴英奎痛失22歲兒子　「AI復原成年照」他痛哭：是我想像的長相

即／蔡英文深夜突發聲：我已經啟程

竹北健身教練虐童　鄉民私刑正義砸店

更多

最夯影音

更多

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

王心凌揪告五人組「我是好蛋」　她搶當忙內...台上荒謬射槍XD

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面