　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

僅列冊2萬華拾荒者「上百人領嘸補助」？　北市駁斥：洪申翰倒果為因

▲▼立委洪申翰出席民進黨團時事回應記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委洪申翰。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委洪申翰7月邀環境部長彭啓明到台北市萬華體驗拾荒者生活，了解資源回收情況；洪申翰14日爆料，北市只列冊2名萬華拾荒者，導致上百名拾荒者領不到中央「資收關懷計畫」補助費。對此，北市環保局傍晚駁斥，洪申翰「倒果為因」，北市資收個體戶主要以回收廢紙類，但因環境部未將廢止納關懷項目，才影響參與意願。

針對洪申翰14日於臉書發文表示，北市府讓近百名拾荒者拿不到中央資收關懷補助一事，台北市環保局14日傍晚透過新聞稿嚴正澄清並非事實，能否領取中央補助，與北市是否「列冊」並無一定關聯，事實是只要資收個體戶願意登記列冊，環保局均會列入資收名冊；願意加入資收關懷者，環保局也訪視協助申請。

台北市環保局強調，北市資收個體戶主要以回收紙箱等廢紙類為主，但環境部並未將廢紙類納為資收關懷項目，影響資收個體戶參與意願，「北市去年已向中央建議納入，若能獲中央參採，當可大幅提高資收個體戶參與意願，該民代未徵詢地方困難，並促中央從源頭解決問題，反卻倒果為因，環保局深感遺憾」。

環保局提及，環境部自2019年推動「資收關懷計畫」，以高於市價的價格收購資收個體戶回收中央指定資收物，台北市配合中央政策，瞭解轄內資收個體戶參與意願，凡有意願參與中央「資收關懷計畫」的資收個體戶，只要願意提供個資，並配合清潔隊約定收運，都予以訪視協助申請，依參與人數研提執行計畫，向中央申請補助。

環保局指出，歷年來均依中央核定計畫內容、對象及經費執行，且每月每人再由臺北市資源回收基金加碼1000元，執行至今，資收個體戶反映良好，北市並無阻礙資收個體戶領取中央補助。

至於洪申翰質疑「行動資收車」執行方式不符中央政策，環保局說明，北市因地制宜推動「行動資收車」，環境部予以核定，該局據以辦理；中央補助近75萬元，北市今年5至9月共已出動48車次、2347人次參與，並再駛入5座校園，共有1484位學童參與，除了落實重點回收物收運外，且已達成宣導資源回收觀念的環境教育成效。

環保局稱，北市實施垃圾費隨袋徵收，市民垃圾分類良好，資收管道健全，除了家戶資收物每週一、二、四、五、六可交給清潔隊回收外，家戶、社區、大樓、學校、機關、公司行號產出資收物也都自行變賣，另並有宗教團體參與資收工作，此都影響北市資收個體戶的回收量、回收物能否符合資收關懷計畫等，無法與其他縣市類比。

最後，環保局強調，台北市將持續加強資收關懷，願與中央共同精進，更期盼中央民代協助反映基層困境，一起解決資源回收全國系統性問題，不宜以似是而非的論點針砭北市一區資源回收，未盡公允。

ET快訊
快訊／21:17台灣東部海域規模5「極淺層地震」　最大震度4
快訊／21:17地牛翻身　台北有感搖晃！2縣市震度3級以上
楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」
4台人在馬國「唱戲到一半被捕」　延扣至23日原因曝光
蔡英文出訪捷克　演講談中國軍演
陸國防部：利劍是針對「台獨」死路一條
賴清德喊組建「40萬民力」非民兵　內政部：不會參與軍事作戰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德喊組建「40萬民力」非民兵　內政部：不會參與軍事作戰

捷克演講談中國軍演　蔡英文籲民主國家團結：對任何夥伴動武必有嚴重後果

僅列冊2萬華拾荒者「上百人領嘸補助」？　北市駁斥：洪申翰倒果為因

中共軍演資訊戰攻擊次數也增2倍！　駭侵、試探都成功阻絕

沈伯洋、曹興誠遭列台獨清單　陸委會：脅迫恫嚇台灣人

影／咬到！F-16狙擊手莢艙標定畫面曝　鎖定中共航母遼寧艦載殲15

快訊／國防部：中共大部分軍機艦已脫離　但海警艦艇還在區域內！

國防部：中共軍演沒有逾越24浬距離　中方劃設12浬非真正兵力所在

致敬捷克已故前總統哈維爾　蔡英文：團結面臨挑戰就可共度難關

中共軍演跟「祖國論」有關？　洪申翰轟：中國玻璃心聽到事實就崩潰

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

蕭敬騰婚紗照花絮曝光！　逆光親吻Summer超浪漫

國3重大車禍2死身分曝！　宮廟執事、街頭藝人遇劫

【颱風假的老師】嘴角怎麼壓不下去了XD？

【超捧場】POV:老闆約打球 但隔天發薪水

張小燕籲別讓她哭　證婚蕭敬騰大婚超感人

賴清德喊組建「40萬民力」非民兵　內政部：不會參與軍事作戰

捷克演講談中國軍演　蔡英文籲民主國家團結：對任何夥伴動武必有嚴重後果

僅列冊2萬華拾荒者「上百人領嘸補助」？　北市駁斥：洪申翰倒果為因

中共軍演資訊戰攻擊次數也增2倍！　駭侵、試探都成功阻絕

沈伯洋、曹興誠遭列台獨清單　陸委會：脅迫恫嚇台灣人

影／咬到！F-16狙擊手莢艙標定畫面曝　鎖定中共航母遼寧艦載殲15

快訊／國防部：中共大部分軍機艦已脫離　但海警艦艇還在區域內！

國防部：中共軍演沒有逾越24浬距離　中方劃設12浬非真正兵力所在

致敬捷克已故前總統哈維爾　蔡英文：團結面臨挑戰就可共度難關

中共軍演跟「祖國論」有關？　洪申翰轟：中國玻璃心聽到事實就崩潰

世新大學舉辦「AI的五哩路」研討會　促進產業、政府、學界對話

「啦啦隊正妹」私人行程遭尾隨！　林可罕見動怒：可以不要嗎？

快訊／台灣東部海域21：17發生規模5地震　最大震度4級

陸也釋出監控我方畫面　海警用閩南語喊話「台灣是中國的一部分」

快訊／21:17東部海域5.0地震　台北有感搖晃！2縣市震度4級以上

許瑋甯「金色羊毛捲」新造型亮相　撞臉泰勒斯！網暈：真的封神

告五人跨界拍電影！　他換造型「演數學老師」團員一看認不出

初次用餐曖昧男採「AA＝總價除2」算法　她傻眼：吃相難看！

東森集團總裁王令麟捐電腦助更生　更保對此專題報導

租屋開甜品店「拿不到營登」！業者拒繳20萬房租　挨告結果曝

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

政治熱門新聞

迎戰大罷免潮　藍黨團：將罷免不適任綠委反制

影／咬到！F-16狙擊手莢艙標定畫面曝　鎖定中共航母遼寧艦載殲15

快訊／賴清德早上召開國安高層會議　下令掌握中共聯合利劍B軍演

蔡英文曬出訪捷克照！　網友見「1舉動」驚呼：沒了總統架子

謝國樑贏了？　律師舉「他」為例：是福是禍很難說

快訊／最新中共圍台軍演概況　國防部偵獲共機125架次、共艦17艘

媒體人：林右昌不必再想選其他直轄市

基隆市長罷免投票「不同意過半」　拆樑團體宣布行動失敗

中共啟動聯合利劍B圍台軍演　國防部：強烈譴責不理性挑釁行為

賴清德主持國安高層會議畫面曝光！　邱義仁、傅棟成也與會

快訊／國防部：中共大部分軍機艦已脫離　但海警艦艇還在區域內！

謝國樑保住位置　林右昌：基隆將質變

分析／罷樑只是暖身！　綠營明年不排除遍地開花掀「大罷免時代」

中共啟動聯合利劍B圍台軍演　軍方：截至8點偵獲共機25架次

更多熱門

相關新聞

致敬捷克已故前總統哈維爾　蔡英文：團結面臨挑戰就可共度難關

致敬捷克已故前總統哈維爾　蔡英文：團結面臨挑戰就可共度難關

前總統蔡英文啟程展開歐洲出訪行程，14日出席捷克首都布拉格舉行的「公元2000論壇」（Forum 2000）發表演說，也特別到捷克前總統哈維爾的墓前，向他致敬。蔡英文說，哈維爾一生致力於自由、民主與人權的推動，雖然整個民主陣營正面臨各種挑戰，但是只要團結，一定可以共度難關。

中共圍台軍演　王定宇提醒：別掉進中國試圖制約的邏輯陷阱

中共圍台軍演　王定宇提醒：別掉進中國試圖制約的邏輯陷阱

屏東市宮廟晚間違規施放高空煙火　最高罰75萬元

屏東市宮廟晚間違規施放高空煙火　最高罰75萬元

被列「台獨頑固分子」懲治　沈伯洋不意外：嚴防中國進一步灰色地帶作戰

被列「台獨頑固分子」懲治　沈伯洋不意外：嚴防中國進一步灰色地帶作戰

謝國樑守住基隆　凌濤揭「綠營3錯誤」：林右昌壞了賴清德整盤棋

謝國樑守住基隆　凌濤揭「綠營3錯誤」：林右昌壞了賴清德整盤棋

關鍵字：

北市台北市台北市政府環保局洪申翰民進黨環境部拾荒者

讀者迴響

熱門新聞

鮮肉武僧吃人妻！禪修整晚、用完多盒保險套

殯葬界蔡依林遭逼強拍性愛片！角頭設局交往卻施虐

歐陽娜娜、張韶涵轉發「解放軍圍台圖」：只有1個中國

好市多冷凍生蝦仁「產地越南」嚇到不敢買！　內行人打臉

台灣珍奶被偷「漫威男星劉思慕怒了」！

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演！　展開「聯合利劍B」

貨輪靠泊基隆港　「輕推1下」橋式機…3億沒了

海底撈吃一半挑釁　大律師反遭「陸女網紅壓地暴打」：真的不怕死

台鋼雄鷹宣布8人不續約名單

蕭敬騰婚禮被爸爸催生！51歲Summer 1句話早表態

大谷長打遭改判　打點沒了引不滿

蕭敬騰婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

屏東夜間恐怖爆炸「窗戶都在震」！　源頭找到了

首次出現！陸對台軍演模擬「要港要域封控」

陳雨菲爆改金髮　驚呆被台灣球迷認出

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面