僅列冊2萬華拾荒者「上百人領嘸補助」？　北市駁斥：洪申翰倒果為因

▲民進黨立委洪申翰。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委洪申翰7月邀環境部長彭啓明到台北市萬華體驗拾荒者生活，了解資源回收情況；洪申翰14日爆料，北市只列冊2名萬華拾荒者，導致上百名拾荒者領不到中央「資收關懷計畫」補助費。對此，北市環保局傍晚駁斥，洪申翰「倒果為因」，北市資收個體戶主要以回收廢紙類，但因環境部未將廢止納關懷項目，才影響參與意願。

針對洪申翰14日於臉書發文表示，北市府讓近百名拾荒者拿不到中央資收關懷補助一事，台北市環保局14日傍晚透過新聞稿嚴正澄清並非事實，能否領取中央補助，與北市是否「列冊」並無一定關聯，事實是只要資收個體戶願意登記列冊，環保局均會列入資收名冊；願意加入資收關懷者，環保局也訪視協助申請。

台北市環保局強調，北市資收個體戶主要以回收紙箱等廢紙類為主，但環境部並未將廢紙類納為資收關懷項目，影響資收個體戶參與意願，「北市去年已向中央建議納入，若能獲中央參採，當可大幅提高資收個體戶參與意願，該民代未徵詢地方困難，並促中央從源頭解決問題，反卻倒果為因，環保局深感遺憾」。

環保局提及，環境部自2019年推動「資收關懷計畫」，以高於市價的價格收購資收個體戶回收中央指定資收物，台北市配合中央政策，瞭解轄內資收個體戶參與意願，凡有意願參與中央「資收關懷計畫」的資收個體戶，只要願意提供個資，並配合清潔隊約定收運，都予以訪視協助申請，依參與人數研提執行計畫，向中央申請補助。

環保局指出，歷年來均依中央核定計畫內容、對象及經費執行，且每月每人再由臺北市資源回收基金加碼1000元，執行至今，資收個體戶反映良好，北市並無阻礙資收個體戶領取中央補助。

至於洪申翰質疑「行動資收車」執行方式不符中央政策，環保局說明，北市因地制宜推動「行動資收車」，環境部予以核定，該局據以辦理；中央補助近75萬元，北市今年5至9月共已出動48車次、2347人次參與，並再駛入5座校園，共有1484位學童參與，除了落實重點回收物收運外，且已達成宣導資源回收觀念的環境教育成效。

環保局稱，北市實施垃圾費隨袋徵收，市民垃圾分類良好，資收管道健全，除了家戶資收物每週一、二、四、五、六可交給清潔隊回收外，家戶、社區、大樓、學校、機關、公司行號產出資收物也都自行變賣，另並有宗教團體參與資收工作，此都影響北市資收個體戶的回收量、回收物能否符合資收關懷計畫等，無法與其他縣市類比。

最後，環保局強調，台北市將持續加強資收關懷，願與中央共同精進，更期盼中央民代協助反映基層困境，一起解決資源回收全國系統性問題，不宜以似是而非的論點針砭北市一區資源回收，未盡公允。