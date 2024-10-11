京華城是否停工北院回函北市府「自行處理」　議員酸蔣萬安甩鍋失敗

▲民進黨議員顏若芳。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

北檢日前聲請扣押京華城土地獲准，北市府在10月7日收到裁定書後即發文北院確定是否可停工。北院今（11日）回函建管處，稱來函所詢「並非本院裁定事項，請貴府自行依職權處理」。對此，台北市議員顏若芳說，這禮拜質詢時就已提醒蔣萬安法院會這樣回，「蔣萬安發函法院的行為，就是甩鍋失敗，最終還是要面對是否勒令停工的抉擇」。

台北市議員顏若芳說，北院的回函簡單來說，意思就是「這不關法院的事，請北市府自己決定」。她表示，在這個禮拜質詢蔣萬安時就已經說過法院會這樣回，但蔣萬安卻講不聽。

顏若芳直言，「要不要停工京華廣場，本來就是蔣市府的行政裁量權，硬要請法院幫你決定，蔣萬安要不要辭職讓法官來當市長算了？」

顏若芳說，這週的質詢中她也說過，蔣市府現在讓京華城「停勘驗不停工」，但如果京華廣場霸王硬上弓、繼續施工不勘驗，蔣萬安將會面臨兩大抉擇，分別是「勒令停工」或是「罰款9000元」，要怎麼選擇，依然是蔣市府的行政裁量權。

顏若芳表示，她一開始就要求過蔣市府，如果京華工程執意施工不勘驗，第一次就要即時勒令停工，如此一來才能避免京華廣場繼續長大殘害市民權益。但市府連現在要不要停工都有甩鍋給法院，實在難認蔣萬安面對京華廣場的霸王硬上弓，真的敢勒令停工。

顏若芳直言，蔣萬安發函法院的行為，就是甩鍋失敗，最終還是要面對是否勒令停工的抉擇，實在是早知如此、何必當初啊。