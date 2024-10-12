悼「文壇巨星」瘂弦辭世　蔣萬安：詩篇將繼續指引我們前行

▲2023年蔣萬安頒發台北文學獎給瘂弦，由女兒鹿苹代為領獎。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

實習記者石嘉豪／台北報導

詩人瘂弦的家屬今（12日）透過社群平台，公布瘂弦辭世享耆壽92歲的消息。對此，台北市長蔣萬安指出，「去年，瘂弦老師獲得台北文化獎，由瘂弦的女兒鹿苹代為領獎，而他也有幸親自頒發這個獎項」，而如今蔣萬安則祈願瘂弦一路好走，也認為瘂弦的詩篇將繼續啟發大家的心靈，指引我們前行。

蔣萬安提到，今日傳來文壇巨星瘂弦老師辭世的消息，讓他心中無比感慨與不捨。「瘂弦老師一生在詩歌與文學領域的貢獻，深深影響了臺灣現代詩的發展。他不僅是才華橫溢的詩人，更是無數文壇後輩的伯樂。」

蔣萬安細數，像是三毛、林懷民、蔣勳等人都曾受到瘂弦的提攜與鼓勵，因此，蔣萬安說，瘂弦老師的精神將永遠留存在台灣這片文化的土壤上。此外，蔣萬安指出，去年，瘂弦老師獲得台北文化獎，由瘂弦的女兒鹿苹代為領獎，而他也有幸親自頒發這個獎項。

最後，蔣萬安強調，今天我們懷念的，也正是這位熱愛詩歌、將生命融入文字的偉大詩人，蔣萬安祈願瘂弦老師一路好走，瘂弦的詩篇則將繼續啟發大家的心靈，指引我們前行。

▼2023年蔣萬安頒發台北文學獎給瘂弦。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）