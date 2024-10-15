中共圍台落幕1天　美菲「海上戰士合作」軍演火速展開！距台800公里

▲圖為2022年美菲「海上戰士合作」開幕式。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國和菲律賓軍方今（15日）在菲律賓北部和西部地區，展開為期10天的「海上戰士合作」(Kamandag)聯合演習，重點在於保衛菲律賓主要島嶼呂宋島的北部海岸，該地距離台灣僅有約800公里。由於此次演習時間正值中國結束對台灣進行的「聯合利劍-2024B」演習，以及菲中兩國在南海島礁持續衝突的情況下，時機敏感引起外界關注。

綜合《法新社》、《路透》等外媒報導，此次聯合軍演除了美菲兩國各派出1000名成員參加外，還有來自澳洲、英國、日本和南韓的軍隊成員參與。其中，日本自衛隊派出的人數為美菲以外最多，約80人。而在演習內容方面，除了呂宋島北海岸的實彈演習外，還包括兩棲登陸和如何防禦化學及生物戰的訓練。

▲美菲聯合軍演緊接在中國圍台軍演後登場。（圖為美國海軍伯克級驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）／U.S. 7th Fleet）

雖然菲律賓陸戰隊司令羅哈斯（Arturo G. Rojas）在開幕式上強調，這場聯合軍演籌備已久，與該地區發生的任何事情無關，但在北京對幾乎整個南海地區聲索主權，並對台灣表達武力威脅的背景下，此次軍演的意涵與實際影響仍受到關注。菲律賓演習負責人布朗柯（Vicente Blanco）準將甚至明說，這次演習的目的是為了應對「潛在的侵略者可能會針對我們的領土」。

值得注意的是，這場美菲聯合軍演的一部分將在面對具有主權爭議南海地區的菲律賓西部巴拉旺島舉行。近幾個月來，北京已在南海部署軍艦和海警船，試圖將菲律賓從南海其他三個具有戰略重要性的礁石和淺灘上逐出。因此，此次聯合軍演的舉行，無疑將增加南海地區的緊張情勢。