女生宿舍「24人有13人懷孕」！　柬埔寨公寓闇黑真相曝光

▲柬埔寨警方破獲一間代理孕母的宿舍。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

柬埔寨警方日前破獲一個非法代理孕母集團的宿舍，當時該棟公寓被通報有數十名女子合住，其中卻有十多人懷孕，十分可疑。警方調查後，確認該公寓是一間泰國非法代理孕母集團的跨國宿舍，而被找來的女子分別來自菲律賓與越南。

根據美聯社報導，柬埔寨內政部透露，警方最近在金邊附近的坎達爾地區的一棟公寓逮捕了20名菲律賓籍女子和4名越南籍女子，其中有13名菲律賓女性處於懷孕狀態。

警方調查指出，這些女性是由一間總部位在泰國的代理孕母仲介公司透過網路招募而來的代理孕母，該非法組織將代理孕母的宿舍設置在柬埔寨，並提供住宿和食物，藉此躲避查緝。

懷孕中的13名菲律賓女性因涉嫌人口販賣和性剝削，面臨多項指控，最終恐被判5年徒刑。而沒有懷孕的7名菲律賓女子與4名越南女性則是預計被柬埔寨當局驅逐出境。

柬埔寨當局認定，這些女性和仲介合作，透過擔任代理孕母，收取違法報酬，等孩子出生後，再將小孩賣給其他人，涉及人口買賣等犯罪行為。

目前大多數國家都禁止代理孕母，美國雖然有某些州允許代理孕母，但是費用高達約15萬美元（約新台幣482萬元）。

柬埔寨曾經是外籍人士的代理孕母熱門生產地，而當局為了打擊亂象，2016年宣布禁止代理孕母交易，但是並未對此設立專法，只能透過人口買賣相關法律來進行管制。儘管當局下禁令，仍然未能阻止當地代理孕母黑市的盛行。

2017年就曾經有一名澳洲護理師在柬埔寨當地找來23名代理孕母，並透過外人工授精的方式，將18組澳洲夫妻與5組美國夫妻的胚胎植入她們體內，最終被判1年6個月徒刑。

2018年也曾破獲一個大規模非法代孕仲介組織，並逮捕33名代理孕母。其中有多人已經懷上中國顧客的小孩，而在向當局承諾會自行扶養腹中胎兒後，才被釋放。