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6都唯一南消評核9大項皆獲特優　黃偉哲：市民之福市民之願

▲台南市長黃偉哲市長在市政會議嘉勉及鼓勵績優消防人員，期盼消防局再接再厲，建構安全大台南，持續守護市民的安全。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市長黃偉哲市長在市政會議嘉勉及鼓勵績優消防人員，期盼消防局再接再厲，建構安全大台南，持續守護市民的安全。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市消防局雙喜臨門！除了日前參加內政部消防署「2023年消防工作自主評核」，獲得總成績「特優」殊榮外，消防局特種搜救隊通過國家搜救能力分級認證、成為「重型搜救隊」，黃偉哲市長15日在市政會議嘉勉及鼓勵，期盼消防局再接再厲，建構安全大台南，持續守護市民的安全。

黃偉哲市長表示，消防局在執行火災預防、災害搶救、緊急救護各項業務的能力提升，卓有成效。尤其是在消防工作評核9大項（火災預防類、危險物品管類、火災搶救類、火災調查類、民力運用類、緊急救護類、救災救護指揮類、特搜類及訓練類）類別中，都榮獲「特優」殊榮，且為6都中唯一9大項都榮獲「特優」的縣市。

除此之外，消防局特種搜救隊2024年8月通過國家搜救能力分級認證（National Accreditation Process, NAP）成為重型搜救隊。黃偉哲認為，從器材整備、人員訓練到團隊將士一命，顯見消防局用心及努力，未來支援救災，定能好好將團隊能量發揮淋漓盡致，全面提升救災、救護執行成效。

黃偉哲進一步指出，不管是在搜救能力，或者是消防評核獲得特優，這都是市民之福，也是市民之願，希望消防局的同仁持續努力，為市民朋友們的生命健康、財產安全盡最大的保障。當然，如果國際上有一些災害或其他縣市發生災害，需要支援搶救的，台南市絕對義不容辭，絕對全力協助，而且在最短的時間內完成整備。

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