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從「救護之王」到「特殊績優個人獎」　南消培養高級救護技術員有成

▲台南市長黃偉哲15日市政會議頒獎表揚績優救護個人及團體，並感謝李明峯局長率領消防局所有弟兄一起守護台南市市民的安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲15日市政會議頒獎表揚績優救護個人及團體，並感謝李明峯局長率領消防局所有弟兄一起守護台南市市民的安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

消防救護人員一直都是守護一座城市很重要的力量！台南市積極培養高級救護技術員，不僅拿下內政部消防署「救護之王」殊榮，歸仁區高級救護隊也獲頒「特殊績優團體獎」肯定。

市長黃偉哲15日市政會議頒獎表揚績優救護個人及團體，並感謝李明峯局長率領消防局所有弟兄一起守護台南市市民的安全。

▲台南市長黃偉哲15日市政會議頒獎表揚績優救護個人及團體，並感謝李明峯局長率領消防局所有弟兄一起守護台南市市民的安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

不管是個人還是團體獎項，台南市消防局都獲得內政部績優肯定。15日受表揚的三位消防績優救護人員分別是，東門高級救護隊隊員王雋驊，南門高級救護隊隊員黃凱麟，麻豆分隊隊員柯又豪。

東門高級救護隊隊員王雋驊，是2023年六都中執行急救送醫次數最多的消防救護人員，執行超過798件的到院前緊急救護勤務，榮獲「救護之王」的殊榮。

南門高級救護隊隊員黃凱麟服務滿20年，取得高級救護技術員證照超過15年，近5年平均救護件數超過550件，獲得「資深救護貢獻獎」。

▲台南市長黃偉哲15日市政會議頒獎表揚績優救護個人及團體，並感謝李明峯局長率領消防局所有弟兄一起守護台南市市民的安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局表示，積極培養高級救護技術員，是要讓有需要的民眾可以獲得更好的院前處置，同時也鼓勵局內同仁發想，致力於提升救護品質，麻豆分隊隊員柯又豪擔任實際參與救護教學，並在教學中發明靜脈注射用練習機，獲得「特殊績優個人獎」。

▲台南市長黃偉哲15日市政會議頒獎表揚績優救護個人及團體，並感謝李明峯局長率領消防局所有弟兄一起守護台南市市民的安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除此之外，為了照顧市郊地區的居民，特別在歸仁區成立歸仁高級救護隊。歸仁高級救護隊除了平日致力相關進階的救護學術研究，更主動提出接獲到院前心肺功能停止的案件，就採取雙軌出勤，讓新豐地區（仁德、歸仁、關廟）的急救成功率大大提升，獲得「特殊績優團體獎」。

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