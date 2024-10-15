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8月入境旅客破60萬「最愛來台排行曝」　國人今年赴日估600萬人次

▲桃園機場,桃園國際機場,中秋連假前人潮,機場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲今年8月入境旅客61.6萬人次，來自港澳、日本、韓國、美國最多。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者蔡亞樺／台北報導

暑假是出國旅遊旺季，觀光署統計，今年8月出國154萬人次，較疫情前、2019年增加4.4%，最多人前往國家為日本。學者預估，今年赴日超過600萬人次。另外，8月入境旅客為61.6萬人次，也是4月花蓮地震後首度突破60萬人次，入境最多4個國家為港澳、日本、韓國及美國。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰指出，根據觀光署資料顯示，今年1至8月累計出國共1138.8萬人次，預估全年出國人數將超過1750萬人次；其中，前往日本將超過600萬人次。今年8月出國154萬人次，最多人前往國家為日本、大陸、港澳、韓國、越南、泰國。

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▲▼8月旅客出入境統計資料。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）

▲今年1至8月累計出國達到1138.8萬人次。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）※點圖放大

黃正聰進一步指出，今年8月赴日高達55.3萬人次，台灣旅客赴日人數連續3個月突破55萬人次，也是繼2022年10月疫情解封以來，首度站上55萬人次。台灣前往中國大陸則為24.4萬人次，位居第二名。

黃正聰表示，儘管今年政府宣布大陸為旅遊橙色警戒，以及國人於大陸遭滯留消息頻傳，今年赴陸旅客人數仍不斷上漲，自今年2月以來，每月均有逾20萬人次赴陸，5月起每月更有逾24萬人次。

▲▼8月旅客出入境統計資料。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）

▲8月入、出境旅客統計資料。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）※點圖放大

入境旅客的部分，黃正聰指出，今年8月入境人數61.6萬人次，也是4月花蓮地震後首度站上60萬人次，入境最多4個國家為港澳、日本、韓國及美國；至於今年1至8月累計來台國際旅客496.9萬人次，預估全年約為800萬人次。

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