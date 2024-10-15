先生在家上班顧公婆！才出門「婆婆狂來電」　她傻了：超黏

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不是每對婆婆和媳婦都能和平相處，大部分都會有點摩擦，累積久了就變難解的婆媳問題。就有人妻表示，先生為了顧兩老，已經改成在家上班，但婆婆卻異常地黏，就算先生只是出門一下，婆婆也會一直打電話，「婆婆是有分離焦慮症嗎？有幾次為了接她電話，差點影響行車安全，到底是在黏怎樣的？」

人妻在「毒姑九賤婆媳討論區」表示，早上先生送她上班時，婆婆打電話來問不是很重要的事；晚上兩人帶小孩回診，婆婆又打來三通電話，「先生為了要拿手機看，被飲料燙到手。」

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她就無奈透露，先生為了顧兩老，已經改成在家上班，「都陪伴一整天了，出來一下下就又打電話。更別說先生載我們去住飯店，更愛打」，不禁直呼，「婆婆是有分離焦慮症嗎？」人妻也說，先生有幾次為了接婆婆電話，差點影響行車安全，「到底是在黏怎樣的？」

原PO也在留言處哀怨表示，有想過把電話搶過來罵人，但又不想要先生難做人，「老公太孝順，不過也被惹毛幾次了……」無奈的是，電話又不能不接，「不接就會一下子又打，一下子又打……」也透露「從這兩年我先生轉為在家上班開始，（婆婆）變得更黏。」

貼文引發討論，「生活沒重心的長輩，可怕」、「我婆婆也是，只要老公要陪我們，她就要去急診。」不過，也有網友表示，「找事情給他們做。例如：旅遊、跟團遊覽或找一些課程給他們去上去體驗，就是太無聊太孤單想孩子陪伴」、「人老了，就會漸漸變成小小孩。想一下小小孩的行為模式，就能理解為何爸媽老了會變成這樣，用愛理解他們吧」、「如果打電話來的人換成是原PO的原生父母呢？」