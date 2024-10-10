不能留長髮！婆婆下馬威「狠訂10條家規」　媳婦傻眼不住了

▲媳婦分享婆婆10條家規，網友瞠目結舌。（示意圖／Photo-AC）

圖、文／CTWANT

近日有名媳婦分享家中婆婆的10條家規，其中最令網友瞠目結舌的是「媳婦不可以留長頭髮，會被鄰居懷疑出門不是要上班，是去討客兄。」對種種的無理要求，她則選擇不跟先生抱怨，是直接拍桌子「冰的」。最後她才剛搬進去沒幾天就又搬走了，有了以上經驗她也相當不屑，直言「善待婆婆，呸！」

原PO於近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，她一開始並不討厭婆婆，也跟先生說好婚後生活跟婚前一樣，而因為先生房子比較老舊，自己有買房，所以起初也沒想過要搬去先生家，但最後還是戶籍不遷，人先搬去夫家住適應看看。

豈料才剛搬進去，原本說會把她當女兒疼的婆婆馬上來個下馬威，訂了10條家規，包括「1.衣服只能手洗。2.所有日常用品都要由婆婆分配（包含衛生紙、毛巾等等）3.吃飯時間一定要到（要加班是你的事，媳婦要準時出現）4.初二沒有婆婆同意不能回娘家。5.這個家婆婆說了算，只要媳婦聽話就有機會交接給媳婦。6.全家薪水要上繳。7.媳婦的房子就是婆家的房子，不可以想回就回，要先報備。8.媳婦不可以留長頭髮，會被鄰居懷疑出門不是要上班，是去討客兄。9.媳婦要比婆婆早起床，不能讓家裡的男人做家事。10.不可以跟自己老公抱怨婆婆的這些規矩，先生賺錢很辛苦。」

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面對以上的無理要求，她不禁認為婆婆這有毛病，但當然的她不會跟先生抱怨，是直接拍桌子「冰的」，回嗆「醫院很近，沒錢我可以先幫你們出掛號費。」婆婆卻只是淡淡的一句，「兒子啊，媽媽早就說過，這輩子只有媽媽才是最愛你的，別的女人不愛你。」最後她才剛搬進去沒幾天就又搬走了，平常她跟先生一起住，偶爾先生則會回去陪婆婆。

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