遇到天使小姑「把我的孩子當自己的孩子」　網讚：比嫁入豪門幸運

▲小姑幫原PO帶小孩。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「女人不要為難女人！」近日有女網友發文透露，她其實一直很感謝她的小姑，平時不只會當她和婆婆的「潤滑劑」，婚後還幫忙她帶小孩，「好感謝自己可以嫁入這個家，婆婆不要求煮飯真的把我當女兒，先生也是好隊友」。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她一直很感謝自己的小姑，每次她不好意思跟婆婆說一些事情時，對方都會當「潤滑劑」。而且生完小孩後，幼保系的小姑不只擔心她會不會產後憂鬱，還協助帶孩子，幫了她很大的忙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除此之外，小姑因為自己身體不太好，她老公就不讓她生小孩，所以小姑就對原PO的孩子視如己出，「現在（原PO的小孩）都叫姑姑媽咪跟姑丈爹地！」對此，原PO忍不住直呼，「好感謝自己可以嫁入這個家，婆婆不要求煮飯真的把我當女兒，先生也是好隊友」。

貼文曝光後，不少網友也都留言表示，「嫁入這樣的好門比嫁入豪門還要幸運」、「好讚的小姑，你非常幸運」、「真的很棒唷！恭喜你嫁到一個很棒的家庭」、「替你開心，大家一起快樂」、「這樣很好！好好珍惜身邊的人」、「不求豪門，但求好門」、「人是互相尊重，相信您對我好，我也會對您好，您對我幾分，我也會回敬您幾分」。