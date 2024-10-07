生了3孩「婆婆狂討錢」　她心寒提離婚！網看傻：老公在幹嘛

▲原PO忍無可忍，決定離婚了。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

「這樣（的）婚姻生活真的受夠了！我提出離婚中。」一名女網友發文表示，她再婚以後，明明也生了3個孩子，但婆婆全家還是不喜歡她，不只要她在家顧小孩，還一直向她要錢，「我跟女兒都吃不飽！」貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，「我是二婚，帶一個女兒來到這個家庭，也為這個家生三個小孩了」，然而婆婆全家都不喜歡她，不只要她在家顧小孩、不能出去工作，還一直向她要錢，要她找理由跟娘家拿錢，「給他們吃喝玩樂」。

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不只如此，婆婆還把育兒津貼全部拿走，不給菜錢，讓原PO傻眼，「小孩又不是只有他們的，我跟女兒都吃不飽！」婆婆甚至還規定她，冰箱內的東西只要不是自己買的，她就不能吃，「這樣（的）婚姻生活真的受夠了！我提出離婚中」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「傻眼！你老公在幹嘛？別給就好了」、「你老公在幹嘛」、「我想問先生在做什麼」。還有網友直呼，「經歷一次又一次的懷孕，你在這過程沒想過要止損嗎」、「你老公不出面解決，不挺你，為什麼要一直生」、「這樣子的婆家，你居然還生三個小孩」、「這樣你還生三個，生一個就該停止了，小孩很無辜」。