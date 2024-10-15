賴清德召開國安高層會議　楊永明揭4疑問：又是一次擺拍

▲總統賴清德召開國安高層會議。（圖／賴清德臉書）

記者郭運興／台北報導

中共14日宣布進行「聯合利劍2024-B軍演」，執行約13小時左右便火速落幕。而總統府則指出，總統賴清德當日已經召開國安高層會議，指示相關單位應處。對此，前國安會副秘書長楊永明指出「4個疑問」，第一「沒有軍事背景人員與會」、第二「沒有海洋委員會、海巡署人員與會」、第三「沒有主管部會首長與會」、第四「為何邱義仁能出席」。他認為，這又是一次擺拍的國安會議。

楊永明表示，賴清德總統說14日上午召開國安會議，因應中共聯合利劍-2024B軍事演習，而總統府公布的照片，與會成員除了副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、國安會祕書長吳釗燮、總統府祕書長潘孟安、國防部長顧立雄、外長林佳龍、國安局長蔡明彥等人外，邱義仁和傅棟成也名列其中。

楊永明質疑，但是，面對如此大規模軍事演習（解放軍各軍種、海警圍台執法、遼寧艦航母參加演習），總統召開的因應國安會議，有4個疑問。

第一「沒有一位軍事背景人員與會」，楊永明說，參謀總長、三軍司令、國安會軍職人員等都沒有參加會議，要如何簡報分析解放軍軍事動作與因應軍事作為？

第二「沒有一位海洋委員會、海巡署人員與會」，楊永明再說，這次中共海警四個編隊，萬噸海警船出動，為何國安會議沒有參加說明因應準備措施？

第三「沒有一位主管部會首長與會」，楊永明提到，內政部、交通部、經濟部、金管會等，如果演習出現狀況，各部會如何因應？

第四「為何邱義仁資政出席國安會議」，楊永明質疑，這是什麼訊息？還是邱義仁有重大國安事件因應經驗（319槍擊事件）？

最後，楊永明強調，換言之，這又是一次擺拍的國安會議，每位出席人員的桌上資料只有數頁，真的能完整呈現相關情勢與各部會因應準備？

▼前國安會副秘書長楊永明。（圖／記者黃克翔攝）

