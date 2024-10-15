中共軍演落幕　黃暐瀚提「5檢討要點」：團結國人賴清德責無旁貸

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

中共14日宣布進行「聯合利劍2024-B軍演」，執行約13小時左右便火速落幕。對此，媒體人黃暐瀚今（15日）指出，台灣面對威脅，有五件重要功課，第一「要外交支持」、第二「要國防實力」、第三「要能源充足」、第四「要經濟不衰」、第五「要團結對外」。他也認為，如何團結國人，賴清德總統責無旁貸。

黃暐瀚表示，昨天傍晚中共解放軍宣布軍演結束後，看到很多國人朋友安心、開心。台灣面對無理的軍事威脅，必須努力團結對外，但因為軍演比料想中提早結束而輕忽，甚至嘲諷，那就萬萬不可。

黃暐瀚認為，對岸從2022年裴洛西事件打飛彈，到今年五月賴總統就職後軍演，再到國慶日後再次軍演，對台灣的軍事企圖是明顯的。

黃暐瀚提醒，對岸軍演一而再、再而三，國人慢慢「習慣」的同時，也要警覺千萬不可「鬆懈」，須知「由訓轉戰」的可能性永遠存在，如果大家對中共的演訓麻木，一旦哪天訓練突然轉為戰爭時，台灣就會措手不及。

黃暐瀚指出，軍演當下，要穩定，軍演結束，要檢討，面對威脅，台灣有五件重要功課。

第一「要外交支持」，黃暐瀚說，這次美國國務院、國防部都警告中共軍演「毫無道理」，日本新首相石破茂閣下，也關注台海情勢，讓更多國際民主盟國知曉、關注台海情勢，對台灣才更有利。

第二「要國防實力」，黃暐瀚再說，備戰才能避戰，對岸軍演一天125架次，海警船軍艦破三十艘，一旦真的發生衝突，台灣國防如何應因？怎麼突破「蟒蛇戰術」的包圍？現在是檢討的時候，不是放鬆的時候。

第三「要能源充足」，黃暐瀚提到，台達二號LNG返航事件，引起國人關注，雖然經濟部跟中油解釋，是因為儲存槽滿槽，所以延期進港，但正好藉此軍演，檢視一旦真的發生軍事衝突的話，台灣天然氣該如何有效運補，至關重要。

第四「要經濟不衰」，黃暐瀚指出，軍演之後，昨天股市不跌小升，但未來兩岸持續緊張，ECFA一定更加緊縮，免關稅貨品可預期將一項一項被取消，台灣是海島型國家，如何維持海空運順暢？保持經濟發展不受影響，非常重要。

第五「要團結對外」，黃暐瀚強調，由於國內政治對立，競爭激烈，每每出現重大危機，總會看到國人意見分歧。目前台灣內部統獨意識對立，中共對台認知作戰日益加劇，如何團結國人，賴清德總統身為人民直選的國家領導人，責無旁貸。

最後，黃暐瀚呼籲，居安思危，台灣五要，這五要，非常重要。