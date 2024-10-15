中共軍演稱震懾台獨　陳玉珍籲賴清德：別再把台海議題放在大陸前面

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

中共解放軍昨天於台海和台灣周邊展開「聯合利劍-2024B」演習，並稱是堅決挫敗「台獨」分裂行徑。對此，國民黨立委陳玉珍表示，中國大陸現在有很多內部事務要處理，總統賴清德不要把台海議題一直擺在中國大陸前面，變成中國大陸的優先議題，「領導人要以全面性的格局來看國際局勢，這才對民生有幫助」。

陳玉珍表示，賴清德要好好想一想，如果賴的終極希望是台灣獨立的話，現在做的每一件事情都跟終極希望背道而馳，只是讓美國不斷的在中國的要求之下，不斷的表示美國不支持台灣獨立，中國大陸也不斷地施加更大的壓力，包括國際組織、台海局勢。

陳玉珍指出，中國大陸現在有很多內部事務要處理，賴清德不要把台海議題一直擺在中國大陸前面，變成中國大陸的優先議題。過往70幾年來，台海不是一直很和平穩定嗎？很多民眾要的是反戰，不希望戰爭、要和平，前總統馬英九時代不也和平過日嗎？所以一直重複訴說某些論述，並不會達到賴的目標，反而是背道而馳，希望總統及國安單位團隊好好思考。

陳玉珍說，兩岸緊張會有多重影響，國內企業擔心ECFA一些項目會終止；國際上的資金不敢來台灣投資，很難達到亞洲資產中心的目標；兩岸貨運可能不順暢，增加兵險的費用，「領導人要以全面性的格局來看國際局勢，這才對民生有幫助」。

