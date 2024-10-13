國3重大車禍2死身分曝！街頭藝人收工遇劫　他南下赴廟會慘死

▲國3古坑段重大車禍，死者分別為宮廟執事、街頭藝人。（圖／記者蔡佩旻翻攝、翻攝自臉書）



記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

國道3號南下266.8K古坑段昨(12日)晚間10時許發生重大車禍！1輛自小客因不明原因自撞內側護欄翻覆，廂型車反應不及從後方追撞，造成2死5傷。其中死亡的自小客駕駛為一名林姓街頭藝人，經常到各地表演變臉、魔術，帶給小朋友歡樂；另名廂型車乘客廖姓男子則是「彰南金虎爺會」執事，前往廟會途中遇劫不幸身亡。

自小客駕駛林姓男子擁有台中市街頭藝人證照，藝名「熊貓」，表演內容以變臉、魔術為主，他經常在臉書、IG上分享到彰化、台南、南投、台中等地表演照片，深受小朋友們喜愛。

▲林姓死者為街頭藝人「熊貓」。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）



根據林男公布的行程表，他將雙十假期的4天間排滿活動，昨天則是依照預定行程前往南投妖怪村演出，結束後駕車前往位於雲林的姑姑家，結果發生車禍不幸身亡。

另名坐在廂型車後方的廖姓死者為「彰南金虎爺會」執事，昨晚從彰化出發要前往屏東參加廟會，車禍當下因從側邊窗戶噴出，倒臥路肩，造成頭顱破裂、腦漿溢出當場死亡。

▲▼自小客車先自撞護欄翻覆後，再遭廂型車追撞。

