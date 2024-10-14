遭老友控土地投資詐騙千萬　柬埔寨女公爵：已提告恐嚇勒索

▲柬埔寨女公爵黃桂沄遭控土地投資詐騙，今天開記者會澄清。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

柬埔寨女公爵黃桂沄遭1名連姓女子指控，多年前被黃誆騙投資土地花了30多萬美金，後來要求對方拿出土地過戶等相關權狀，卻一直借故拖延，懷疑遭到詐騙。黃桂沄今（14）日在丈夫與律師陪同下召開澄清記者會，她表示，該筆土地是他們夫婦持有，在柬埔寨若他人欲共同持有土地或過戶，須設立公司，但她替連女設公司後，連女從沒繳交公司任何稅金，卻擅自對外對她進行誹謗，目前已提告連女恐嚇、勒索、妨害名譽等罪。雙方各執一詞，將由司法釐清。

媒體報導，英文名為Nancy的連姓女子，稱自己在美國開餐廳，兒子在當地認識黃女的女兒，某次黃女飛到美國探視女兒，藉機遊說她投資柬埔寨土地，聲稱土地很快就會增值，她聽了愈發心動，陸續匯款30多萬美金（約新台幣1000萬元），未料後來她要求黃出示相關投資土地的權狀，黃女一再拖延，甚至一度神隱，僅提供了1份年代不可考的土地測量圖要打發她，認為遭到黃女詐騙，且黃女還想利用其特殊身份來吸引更多投資人。

黃桂沄為台灣人，與丈夫從事台商，深耕柬埔寨30餘年，黃被柬埔寨政府授勳公爵爵位，同時也是柬埔寨世界華人協會（下稱世華）重要成員。黃今天在記者會表示，連女的片面之詞已經傷害到世華，她在柬埔寨30多年，不需要用世華名義去招商引資；她的爵位並非用金錢購買，是她們夫婦多年參加紅十字會、賑災、扶貧、疫情救災，被柬埔寨政府肯定而獲勳，從勳爵晉升到公爵。

▲▼ 黃女拿出土地證明土地買賣為真，並非詐騙。（圖／記者白珈陽攝）



黃女表示，本案土地約為80甲地，2008年連女向她投資其中7甲地，但她從未擔保過土地迅速增值之事，也從沒有買賣土地不過名，但在柬埔寨，要共同持有土地或過戶需要設立公司，而2009年她即為連女設公司以便過戶土地，但連女以不想再多花錢為由，雙方以口述約定將土地暫時保留給她，將來土地獲利再來結清。

黃女指出，在今年9月4日該筆土地進行重測之前，連女一直是那7甲土地的共同人，9月4日之後她將80甲土地所有權過給小兒子，連女的7甲土地也包含在內，至近期連女稱要將7甲地的60%賣給他人，由於連女從未繳交公司稅金等相關費用，須待連女把公司費用繳清，才能進行過戶。

黃女說，連女原本是她的好朋友，卻遭到對方投訴媒體、誹謗名聲，期間她也不斷通知連女進行協調，但未獲回應，目前她已向警方報案，提告恐嚇、勒索、妨害名譽，盼司法還她清白。

