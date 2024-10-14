才躲過停招！雲林大成商工被列專輔學校　教育部給2年改善期

▲雲林私立大成商工被列專輔學校。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

教育部今天下午召開第2屆私立高級中等以上學校退場審議會第2次會議，審議認定雲林縣私立大成商工高級商工職業學校的財務狀況顯著惡化，經出席委員2分之1以上同意，列為專案輔導學校，依退場條例給予該校改善期限2年，並加派董事與監察人，以強化專輔學校治理。

大成商工今年7月因為未依規定時間核報財務報表，且遭主管機關糾正後屆期未改善，被教育部召開私立學校諮詢會討論懲處，一度討論是否停招處分，後來決定給該校機會，可延至年底前核報。

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教育部表示，經退審會審議認定大成商工符合「私立高級中等以上學校退場條例」第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，經出席委員2分之1以上同意，認定為專案輔導學校，並依退場條例第13條第1項給予該校改善期限2年。

教育部指出，本次退場審議會審議通過的專案輔導學校名單，將公告於「私立高級中等學校專案輔導學校公告專區」，將加派該校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，及加派學者專家1人擔任監察人，以強化專案輔導學校的治理。